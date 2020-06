Bis zu 28 Grad! Am Wochenende kommt der Sommer nach Hamburg. Doch es wird sehr schwül und das Unwetterpotenzial ist hoch.

Wetter in Hamburg: Es wird heiß. Tropisch. Schwül. Damit steigt am Wochenende auch die Wahrscheinlichkeit, dass es Unwetter mit Starkregen und Sturmböen geben wird (Archivbild).

Sonne und Unwetter Wetter in Hamburg: Es wird tropisch – Sturzfluten möglich

Hamburg kommt ins Schwitzen: Am Wochenende erwartet die Menschen in der Hansestadt eine tropische Wetterlage. "Bei sommerlichen Temperaturen von bis zu 28 Grad wird es am Wochenende sehr schwül", sagt der Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Jedoch steige auch das Unwetterpotenzial und die Gefahr von Sturzfluten.

Grund für die tropischen Aussichten sind warme bis heiße Luftmassen, die aus Osteuropa Richtung Hamburg ziehen. "Hier treffen sie jedoch auf feuchte Luft", sagt der Wetterexperte. Während es am Donnerstag bei Höchsttemperaturen von 17 Grad häufig bewölkt ist und es vor allem am Vormittag und Mittag noch Schauer geben kann, scheint bereits am Freitag schon öfters die Sonne – die Temperaturen steigen auf 24 Grad.

Wetter in Hamburg: Tropisch mit Sturzflutgefahr

Am Sonnabend wird es mit bis zu 28 Grad sommerlich warm. "Bis zum Mittag gibt es viel Sonnenschein", sagt Jung. Ab mittags kann es dann lokale Schauer und Gewitter geben. "Diese können heftig ausfallen – mit Starkregen, Sturmböen und Hagel." Es bestehe außerdem die Gefahr von Sturzfluten. "Das liegt daran, dass die Gewitter nicht von der Stelle kommen, und sich immer wieder an derselben Stelle entladen", so der Meteorologe.

Auch am Sonntag ist ein hohes Unwetterpotenzial in Hamburg und im Norden gegeben. Jung: "Es wird erneut sehr schwül bei Höchsttemperaturen von 26 Grad." Die Folge: weitere Schauer und Gewitter. "Die tropische Wetterlage wird sich auch kommende Woche fortsetzen."

Eine sogenannte High-over-Low-Lage bringt zum Ende der Woche den Sommer. Eher tiefer Luftdruck herrscht in Südeuropa, wobei sich ein Hochdruckgebiet über Skandinavien fest setzt. Dazwischen fließt warme, aber schwüle Luft nach Deutschland, in der sich zahlreiche Gewitter bilden. pic.twitter.com/HlfvjEtGny — DWD (@DWD_presse) June 8, 2020

DWD rät: Nicht mit dem Auto durch die Flut fahren

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) handelt es sich bei einer Sturzflut um eine plötzlich auftretende Überschwemmung von relativ zur Umgebung tief gelegenem Terrain, als Folge heftiger Starkregenfälle. Deshalb treten Sturzfluten meistens in bergigen oder hügeligen Regionen auf. "Von einer Sturzflut spricht man allerdings erst dann, wenn zwischen verantwortlichem Niederschlagsereignis und hereinbrechender Flut weniger als sechs Stunden vergehen", heißt es auf der Website des DWD.

Schwieriger ist die Frage zu beantworten, ab welchen Niederschlagsmengen Sturzfluten auftreten oder zu befürchten sind. Der Grund: Verschiedenste geomorphologische und hydrologische Eigenschaften sowie die Bodenbeschaffenheit legen letztendlich fest, wie "verwundbar" eine bestimmte Region gegenüber Sturzfluten ist, erklärt der DWD. "Die Schwere der Auswirkungen von Starkregenfällen ähnlicher Intensität kann je nach ‘Verwundbarkeit' demnach stark variieren."

Wetterstationen des DWD auf Mærsk-Containerschiffen

Gefährlich können Sturzfluten sein, da sie sehr plötzlich auftreten, das Wasser schnell sehr hoch steigen und extrem schnell fließen kann. Selbst Autos können bei einer Sturzflut vom Wasser mitgerissen werden. Der DWD rät bei Sturzfluten: "Vermeiden Sie, mit Ihrem Fahrzeug durch die Flut hindurchzufahren, selbst wenn das Wasser vermeintlich flach über Straßen und Wege fließt."

Am Mittwoch teilte der Deutsche Wetterdienst außerdem mit, dass er bis zum Jahresende auf 50 Containerschiffen der Reederei Mærsk automatische Bordwetterstationen installieren wird. "Die sogenannten EUropean Common Automated Weather Stations, kurz EUCAWS, messen je nach Sensorbestückung auf See automatisch Luftdruck, Lufttemperatur, Luftfeuchte, Meeresoberflächentemperatur sowie Windrichtung und -geschwindigkeit", heißt es in der aktuellen Mitteilung. "Sie tragen so zur Verbesserung der Wettervorhersage und des Warnmanagements sowie zur Klimaforschung bei."

Wetterbeobachtung auf See: Bis Ende 2020 installiert der #DWD auf 50 Containerschiffen der Reederei #Mærsk automatische Bordwetterstationen. Sie messen z.B. Lufttemperatur, Luftfeuchte und unterstützen so Wettervorhersage und Klimaforschung. Details: https://t.co/b7tXhqjIIo /kis pic.twitter.com/ny3xUSPhpF — DWD (@DWD_presse) June 10, 2020