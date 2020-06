Landtag Öffentliches Leben im Norden kommt weiter in Fahrt

Schleswig-Holstein geht in der Corona-Krise weitere Schritte in Richtung Normalität. Mehr Kontakte werden möglich, Freibäder und Freizeitparks dürfen öffnen. Ab Montag können auch mehr Mädchen und Jungen in die Schule.