Diese Reiseziele im Norden sind bei Airbnb besonders gefragt

Hamburg. Unterkünfte an der Ostseeküste sowie in Hamburg und Berlin gehören nach Angaben von Airbnb zurzeit zu den am meisten in Deutschland gesuchten Zielen des Buchungsportals. Wie eine Unternehmenssprecherin mitteilte, sind daneben Unterkünfte an der niedersächsischen Nordseeküste und in Oberbayern beliebt.

Außerdem werden Ferienwohnungen, -häuser oder -zimmer auf Rügen, an der Mecklenburgischen Seenplatte und der Ostseeküste in Mecklenburg Vorpommern besonders häufig gesucht,

Erweiterte Reinigungsrichtlinien für Airbnb-Unterkünfte

Das Buchen über Airbnb ist beispielsweise in Niedersachsen auch offiziell wieder möglich. Die Landesregierung stuft die Unterkünfte wie Ferienwohnungen oder Ferienhäuser ein. Wie eine Sprecherin des Sozialministeriums sagte, können Gruppen aus bis zu zwei Haushalten in einer Unterkunft übernachten. Anders sieht es bei der Vermietung eines Privatzimmers oder eines geteilten Zimmers aus, wenn der Gastgeber mit in der Wohnung wohnt. In diesem Fall dürfen laut der Sprecherin nur Mitglieder eines Haushaltes in der Unterkunft zu Gast sein.

"Zum Schutz von Gastgebern und Gästen haben wir außerdem erweiterte Reinigungsrichtlinien angekündigt und wir ermutigen Gastgeber, ihre Unterkünfte aufgrund der aktuellen Situation mit flexiblen Stornierungsbedingungen anzubieten", sagte Kathrin Anselm von Airbnb. Auch eine Anleitung für die Reinigung von Unterkünften in Corona-Zeiten will das Buchungsportal den Gastgebern zur Verfügung stellen.

Reisen innerhalb Deutschlands gefragt

Bereits seit Anfang Mai haben die Buchungen für Reisen innerhalb Deutschlands auf dem Portal wieder stark zugenommen. Besonders kurzfristige Reisen, die acht Tage bis zu einem Monat nach Buchung beginnen, sind zurzeit gefragt, so das Buchungsportal. 50 Prozent der Gäste würden einen Kurz- oder Wochenendtrip buchen, heißt es.