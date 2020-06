Exklusives Vergnügen: Im Garten von Loki Schmidt

Beim Langen Tag der StadtNatur am 13./14. Juni gibt es 75 Möglichkeiten, dem Ökosystem auf die Spur zu kommen – auch in Langenhorn.

Hamburg. Das Grün des Frühlings ist besonders intensiv. Und in diesem Jahr, das durch die Corona-Pandemie so viele Einschränkungen mit sich brachte, scheint die Sehnsucht nach der Natur bei vielen Menschen ganz besonders ausgeprägt zu sein. Lange hatte es so ausgesehen, als könne der Tag der StadtNatur wie so viele andere Veranstaltungen nur virtuell stattfinden, doch nun werden viele Hamburger ihre Umgebung live entdecken können.

Etwa 75 Veranstaltungen sind am 13. und 14. Juni geplant. Das Naturerlebnis ist in diesem Jahr aber nur in Kleingruppen von acht bis 15 Personen und mit dem nötigen Abstand zwischen den Teilnehmern möglich. Viele engagierte Naturverbände und Naturerklärer wollen es sich nicht nehmen lassen, den Teilnehmern die faszinierenden Landschaften und die Lebensvielfalt der großstädtischen Umgebung nahezubringen. Der Schwerpunkt in diesem Jahr ist den City-Parks unter dem Motto „ParkNatur bewegt!“ gewidmet. Es gibt Expeditionen ins heimische Tierreich und in die Welt der Pflanzen, darüber hinaus Vorträge, Wanderungen und Erlebnisfahrten, die sich für Erwachsene und Kinder gleichermaßen eignen. Unter der Federführung der Loki Schmidt Stiftung beteiligen sich viele Institutionen, darunter die Behörde für Umwelt und Energie und das Centrum für Naturkunde der Universität Hamburg.

Exklusives Vergnügen in Langenhorn

Ein sehr exklusives Vergnügen wird in Langenhorn geboten – eine Spazier­lesung durch den Garten Loki Schmidts. Zusammen mit der Helmut-und-Loki-Schmidt-Stiftung, der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung und der Loki-Schmidt-Stiftung lädt der Biologe und Buchautor Lothar Frenz zu einem sehr persönlichen Rundgang durch den privaten Garten des Kanzlerpaares und erzählt dabei auch von seinen Begegnungen mit Loki. Die Veranstaltung, für die es gleich drei Termine am 13. Juni gibt, ist kostenlos, es bedarf aber einer Anmeldung (siehe unten).

Der erste Eindruck, den man beim Betreten des Grundstücks gewinnt: Hier wird der Natur Raum gelassen, einem peniblen Gärtner würde ein gewisser Wildwuchs vielleicht sogar missfallen. „Loki mochte geschniegelte Gärten nicht“, sagt Lothar Frenz, der zudem Botschafter der Loki-Schmidt-Stiftung ist. Sie habe auch den Rasen nur wenige Male im Jahr mähen lassen. Der Rasen sei auch nicht gewässert worden, ergänzt Franziska Zollweg, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung.

Loki Schmidt als Vorbild

Passend zur Pandemie und den vielen Unsicherheiten, die viele Menschen derzeit umtreibt, hat die Veranstaltung das Motto: „Loki macht Mut“. „Sie ist ein Vorbild für so viele Leute“, sagt Frenz, „sie kam aus armen Verhältnissen, aber man muss die Dinge nehmen, wie sie sind, dafür stand sie mit ihrem ganzen Leben.“ Und sie habe sich ihren Traum von einem eigenen verwirklichen können, sagt der 56-Jährige.

Loki Schmidt mit ihren Kamelien in ihrem Garten in Langenhorn.

Foto: Andreas Laible

1978 habe Loki Kamelien aus Japan mitgebracht. Ableger dieser Pflanzen wachsen am Haus. Helmut Schmidt habe sie von seinem Arbeitszimmer aus immer gut sehen können, sagt Franziska Zollweg. Auch der Rote Loki-Apfelbaum am Eingang ist eine Besonderheit. Die Früchte, eigentlich eine Ziersorte, haben ein ungewöhnlich kräftiges Rot. Doch, um welche Sorte es sich genau handelt, hätten auch Pomologen, die Loki um eine Analyse gebeten hatte, nicht herausfinden können, sagt Zollweg. „Sie hat damit Apfelbrot gebacken, das Helmut Schmidt sehr gern gegessen hat.“

Egal, wie das Wetter wird, die Veranstaltung findet statt

Lothar Frenz hat ein kleines Gerät in der Hand, das aussieht wie eine Taschenlampe. „Lokiphon“ nennt er es, denn damit spielt er Aufnahmen aus Gesprächen mit Loki vor, und so ist es ein wenig, als wäre die frühere Hausherrin mit von der Partie. „Es wird Geschichten aus ihrem Leben geben, und ich werde auch aus den Büchern lesen“, sagt Lothar Frenz, der „Ein Jahr mit Loki“ (Rowohlt) geschrieben hat und zusammen mit der Naturschützerin „Das Naturbuch für Neugierige“ (rororo).

Im Gewächshaus, das Helmut Schmidt seiner Frau zum 70. Geburtstag geschenkt hatte, zog Loki exotische Pflanzen, die sie von ihren Reisen mitgebracht hatte und später dem Botanischen Garten vermachte. Inzwischen stapeln sich darin nur noch Blumen­töpfe. Der Garten in Langenhorn wurde laut Zollweg 1994 zum letzten Mal umgestaltet. Im kleinen Wasserbecken vor der Terrasse am Wohnzimmer wachsen Fingerhut, Maiglöckchen und Schwertlilien. Auch diese Teile des recht weitläufigen Gartens werden die Teilnehmer sehen. Und sie dürfen zwar das Wohnhaus nicht betreten, aber die Terrassentür wird für die StadtNatur-Entdecker geöffnet, und sie können einen Blick in das große Wohnzimmer des Kanzlerpaares werfen. Übrigens: Egal, wie das Wetter wird, die Veranstaltung findet statt. „Loki ist auch bei jedem Wetter rausgegangen“, sagt Lothar Frenz.



Hier eine Auswahl weiterer Veranstaltungen:

Der Naturgarten – ein Praxisseminar: Gartenarbeit ist anstrengend, aber auch Balsam für die Seele. Worauf es bei der Planung und Pflege eines Naturgartens, der nicht nur den Menschen erfreut, sondern auch Schmetterlingen, Bienen und anderen Tieren einen Lebensraum bietet, lernen die Teilnehmer bei diesem ganztägigen Seminar. Beim praktischem Tun in verschiedenen Bereichen eines Naturgartens werden jede Menge Tipps und Erfahrungen vermittelt. Getränke werden gestellt, es gibt einfache, sanitäre Anlagen (Plumpsklo), Essen für Mittagspause bitte mitbringen. Die Teilnahme kostet 60 Euro für Erwachsene, für Kinder 20 Euro), Treffpunkt ist am Zollenspieker, 13. Juni, 10–18 Uhr, weitere Details bei der Anmeldung.

Auf in Hamburgs Parks am hohen Elbufer: Dieser geführte Spaziergang entlang der grünen Perlenkette geht in Altonas historisches Gartenreich. Das Naturschutzgroßprojekt Natürlich Hamburg! umfasst auch die historischen Parks an der Elbchaussee, unter anderem Heinepark und Donnerspark. Christian Kaiser, Naturführer der Loki-Schmidt-Stiftung, wird mit den Teilnehmern auch den Fischerspark und den Evangelischen Friedhof aufsuchen, wenn die Zeit ausreicht. Die Teilnahme kostet 8 Euro (Kinder 5 Euro), Fernglas, festes Schuhwerk und Regenkleidung werden empfohlen. Bei Starkregen, Sturm und Gewitter fällt die Veranstaltung aus. 13. Juni, 10–12 Uhr.

Moorschutz ist Klimaschutz – das Ohmoor: Wildromantisch am Flughafen versteckt sich das Ohmoor im Grenz­gebiet von Schleswig-Holstein und Hamburg im Hamburger Norden. Natur­führerin Dr. Ann-Carolin Meyer zeigt den Teilnehmern fleischfressende Pflanzen, unsterbliche Moose und eine spektakuläre Fauna. Dabei thematisiert sie auch, welche wichtige Funktion Moore für den Klimaschutz haben. Die Teilnahme kostet 8 Euro (Kinder 2 Euro), 13. Juni, 11–13.30 Uhr,

Zwischen Containerbrücken und Airbus-Landebahn – Kanutour auf der Alten Süderelbe: Bei der zweistündigen Paddeltour entdecken die Teilnehmer mit Claudia Luth und Jens Ey von der Interessengemeinschaft Alte Süderelbe das Naturidyll zwischen Hafen, Airbus und dem Spülfeld Francop. Mit Glück bekommen sie Graureiher, Eisvögel und Fischadler zu sehen. Wasserfeste Kleidung und Ersatzsachen sind mitzubringen! Anmelden können sich ausschließlich Gruppen von zwei bis fünf Personen aus einem Haushalt. 13. Juni, 12–16 Uhr, Teilnahme 15 Euro, für Kinder kostenlos.

Das ganze Programm findet man auf https://tagderstadtnaturhamburg.de. Eine Anmeldung ist notwendig, dadurch ist auch eine Rückverfolgung möglich, Anmeldung im Internet oder telefonisch (040/284 09 98-44).

Lokis Apfelbrot