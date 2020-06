A1 und A7 gesperrt – Staufalle für Nord- und Ostseeurlauber

Hamburg. In den kommenden Tagen und Wochen wird es auf den Straßen in Hamburg und Umgehung wieder eng. Insbesondere Urlauber Richtung Nord- und Ostsee könnten dann im Stau stehen. Bereits an diesem Wochenende (6./7. Juni) wird die A1 in Hamburg wegen Brückenbauarbeiten in beide Richtungen voll gesperrt.

Wie die Autobahn-Niederlassung Nord mitteilte, beginnt die Sperrung zwischen Hamburg-Moorfleet und Billstedt am Sonnabend um 8 Uhr und endet am Montag um 5 Uhr. Die Planer erwarten starke Verkehrsbehinderungen. Die A1 ist eine der wichtigsten Strecken zu den Ostseestränden in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.

Arbeiten an der Brücke dauern bis Ende 2021

Der Sprecher der Autobahn-Niederlassung, Christian Merl, appellierte an Tagesausflügler, an diesem Wochenende zwingend auf nicht notwendige Fahrten zu verzichten. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet, aber durch mehrere Kreuzungen verlangsamt, auch wenn die Ampelschaltungen angepasst werden. Die A7 (Hannover-Flensburg) ist trotz mehrerer Baustellen in Hamburg dreispurig befahrbar und bietet sich als Ausweichmöglichkeit an. Aber auch auf dieser Strecke durch den Elbtunnel rechnet Merl mit erheblichen Behinderungen.

In Hamburg-Moorfleet werden die beiden Brücken der B5 über die A1 erneuert. Die Bauwerke aus dem Jahr 1956 sind vom Betonkrebs zerfressen. Vor knapp einem Jahr wurde die südliche Brücke abgerissen. Jetzt sind die Arbeiten so weit fortgeschritten, dass die Träger für das neue Bauwerk eingesetzt werden können. Dafür wird ein großer Kran aufgebaut, der die rund 30 Tonnen schweren und 22 Meter langen Teile einhebt. Gegen Ende des Jahres soll der Verkehr auf der Bundesstraße über die neue Brücke rollen. Dann wird die nördliche Überführung abgerissen und neu gebaut. Ende 2021 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein

"Harburger Stadtautobahn" in Richtung Süden wird voll gesperrt

Die "Harburger Stadtautobahn" wird saniert. Nach den mittleren Fahrstreifen kommen nun die rechten dran.

Foto: Lars Hansen / xl

Auch im Süden Hamburgs wird es ab Montag eng. Die B75, auch "Harburger Stadtautobahn" genannt, wird zwischen den Anschlussstellen Harburg-Mitte und Neuland saniert. Bis zum 3. September werden die Fahrbahnen in Richtung Süden saniert. Somit müssen sich alle Autofahrer die Fahrbahnen Richtung Norden teilen. In Richtung Süden wird es einen Streifen geben, Richtung Norden stehen zwei Spuren zur Verfügung. Im Bereich der Baustellen gilt eine Höchstgeschwindigkeit von Tempo 60.

Während der Bauarbeiten werden auch die Auffahrt Neuland sowie die Abfahrt Harburg gesperrt. Für Autofahrer sind Umleitungen ausgeschildert, die in den ersten Wochen Pendler auf eine Geduldsprobe stellen. Denn auch auf den Ausweichrouten wird gebaut. Die gute Nachricht: Die Arbeiten am Teilstück zwischen Harburg-Mitte und Neuland sind in drei Bauphasen aufgeteilt und die erste Bauphase ist bereits pünktlich abgeschlossen.

A7 Richtung Richtung Süden wird für 55 Stunden gesperrt

Am Freitag, 12. Juni, folgt die nächste Sperrung, die diesmal insbesondere Nordsee- und Dänemarkurlauber betrifft. Ab 22 Uhr werden alle Fahrbahnen Richtung Süden zwischen den Anschlussstellen Quickborn und dem Dreieck Hamburg-Nordwest gesperrt. Bis Montag 5 Uhr soll auf dem Abschnitt nördlich des Tunnels Schnelsen Flüsterasphalt eingebaut werden.

Während der 55-stündigen Sperrung wird folgende Umleitung (U70/U42) für Autofahrer Richtung Süden empfohlen und ausgeschildert: Ab der Anschlussstelle Quickborn über die Friedrichsgaber Straße (L76), Bahnstraße (L76), Ellerauer Straße (L76) , Kieler Straße (B4) und Holsteiner Chaussee (B4) bis zur Auffahrt HH-Nordwest. Autofahrern Richtung Norden empfehlen die Verkehrsbehörden das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Flughafenumgehung wird ab dem 19. Juni gesperrt

Urlauber, die weder an Nord- oder Ostsee ihre freien Tage verbringen, sondern in den Süden fliegen wollen, müssen ebenfalls für die Anfahrt zum Flughafen mehr Zeit einplanen. Nur wenige Tage nachdem für die meisten EU-Länder die Reisewarnung aufgehoben wird, startet die dritte Phase der Sanierung der Flughafenumgehung.

Von Freitag, 19. Juni (21 Uhr), bis Montag, 22. Juni (vier Uhr), werden die B 433 in Fahrtrichtung Süden zwischen dem Ring 3 und der „Einhausung der B 433“ sowie die entsprechende Zufahrtsrampe zu den Terminals 1 und 2 gesperrt. Passagiere und Besucher, die aus dem Norden über die A7 zum Hamburg Airport anreisen, fahren an der A7-Abfahrt HH-Schnelsen ab und folgen der ausgeschilderten Umleitung über den Schleswiger Damm, die Friedrich-Ebert-Straße, die Kollaustraße, Nedderfeld, die Tarpenbekstraße und die Alsterkrugchaussee.

Verkehrsteilnehmer aus Norderstedt kommend mit dem Ziel Hamburg Airport sollen die Umleitung über die Niendorfer Straße, den Krohnstieg, die Langenhorner Chaussee und die Flughafenstraße nutzen, um die Terminals 1 und 2 anzufahren.

Wissenwertes zum Hamburger Flughafen:

Der Hamburg Airport hat zwei Terminals und liegt nur wenige Kilometer vom Stadtzentrum entfernt

Er wurde 1911 angelegt und ist der älteste durchgängig an einem Ort betriebene Flughafen in Deutschland

Seit 2016 wird der Flughaften auch Hamburg Airport Helmut Schmidt genannt

Er umfasst inzwischen eine Fläche von 570 Hektar

Rund 60 Airlines fliegen derzeit den Hamburger Flughafen an