Polizei sucht Zeugen nach schwerem Raub und Trickdiebstahl

In Rahlstedt wurde eine Seniorin Opfer angeblicher Telekom-Mitarbeiter. In Wilhelmsburg wurde ein Postbote überfallen.

Hamburg. Nach einem schweren Raubüberfall auf einen Paketboten sowie einem Trickdiebstahl vermeintlicher Telekom-Mitarbeiter sucht die Hamburger Polizei jeweils Zeugen.

Im ersten Fall wurde am Montag um 14.10 Uhr in Wilhelmsburg ein Postzusteller überfallen. Der 30-Jährige hielt sich mit seinem Fahrrad in der Straße Am Papenbrack auf, als ein Mann die Herausgabe des Handys forderte.

Das verweigerte der Briefträger, woraufhin er von dem Unbekannten angegriffen und am Finger verletzt wurde. Der Täter entwendete außerdem fünf Pakete und einen Handscanner und floh damit zu Fuß in Richtung Kornweide. Dort stieg er als Beifahrer in einen schwarzen Pkw und fuhr davon.

Der maskierte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

etwa 20 Jahre alt

ca. 1,70 Meter groß

"südländisches Erscheinungsbild"

dunkle kurze Haare, braune Augen

weiße Sportschuhe der Marke Nike

er führte ein Messer bei sich

Die Fachdienststelle für Raubdelikte (LKA 184) ermittelt, Hinweise werden unter Telefon 040/4286-56789 oder an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Falsche Telekom-Mitarbeiter in Rahlstedt

In Rahlstedt wurde am Montag unterdessen eine Seniorin Opfer von Trickdieben. Diese hatten sich am Mittag als Telekom-Mitarbeiter ausgegeben und die 80-Jährige für die angebliche Überprüfung der Telefon- und Fernsehanschlüsse hartnäckig zum Einlass in ihr Haus am Lapplandring überredet.

Nachdem sie sich in mehreren Räumen aufgehalten hatten, verließ das Duo das Haus plötzlich wieder unter dem Vorwand, ein wichtiges Teil besorgen zu müssen. Anschließend stellte die Frau den Diebstahl einer hochwertigen Goldkette fest. Sie verständigte ihre Tochter, die daraufhin die Polizei alarmierte.

Eine Sofortfahndung nach den Tätern blieb erfolglos. Die Beschreibung des ersten Mannes:

etwa 40 Jahre alt

schlank

etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß

Glatze

bekleidet mit schwarzer Lederhose und Lederjacke

Die Beschreibung des zweiten Mannes:

etwa 32 bis 37 Jahre alt

kleiner als der Komplize

dunkelblonde, kurze Haare mit Seitenscheitel

bekleidet mit dunkler Jacke, dunkler Hose und weißen Sportschuhen

Die Fachdienststelle für Trickbetrug- und Trickdiebstahlsdelikte (LKA 433) ermittelt, Hinweise werden auch in diesem Fall unter Telefon 040/4286-56789 oder an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Tipps der Polizei zum Verhalten an der Haustür:

Unbestellte Vertreter oder Handwerker sollten draußen bleiben! Halten Sie die Tür beim Gespräch per Schließkette verschlossen! Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl und fragen Sie sich: Kann das stimmen, was mir da erzählt wird? Wenn Personen angeblich beauftragt wurden, bei Ihnen Reparatur- oder Wartungsarbeiten durchzuführen, rufen Sie unter einen Ihnen bekannten Telefonnummer beispielsweise bei der zuständigen Stelle, Ihrer Hausverwaltung oder dem Hausmeister an. Benutzen Sie dazu Ihr eigenes Telefon und nicht eines, das Ihnen die Täter für den Anruf überlassen. Lassen Sie sich nicht täuschen und schon gar nicht unter Druck setzen. So unterschiedlich die behaupteten Aufträge auch sein mögen, das Ziel der Täter ist immer dasselbe: Sie haben es auf Ihr Bargeld und Ihre Wertsachen abgesehen! Machen Sie auf sich aufmerksam und bitten Sie ggf. einen Nachbarn um Hilfe. Wählen Sie beim kleinsten Verdacht die 110.

