Corona-Lockerungen in Hamburg: Annegret Philipp, Lehrerin für Mathematik und Englisch, unterrichtet Schülerinnen und Schüler einer 4. Klasse der Grundschule Wielandstraße und trägt dabei einen Gesichtsschutz. Nach drei Monaten Ferien und Online-Unterricht sollen in dieser Woche alle Hamburger Schüler ihre Lehrer wiedersehen. In dem Klassenzimmer wurden verschiedenen Maßnahmen zur Umsetzung der Hygiene- und Abstandsregeln getroffen.