Hier wimmelte es vor der Corona-Pandemie nur so von Touristen: Mitte März hatte sich an einem Freitagabend kaum ein Mensch in die Große Freiheit auf St. Pauli verirrt.

Suche nach Gründen für Covid-19-Ausbruch nach Lokalbesuch in Leer. Moia geht wieder an den Start. In der Elbphilharmonie tut sich was.