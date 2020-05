Vergangene Woche Donnerstag sollen zwei Männer in Altona eine 17-Jährige überfallen haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zeugenaufruf Sexualdelikt in Sülldorf: Polizei sucht Verdächtige

Hamburg. Die Polizei Hamburg sucht nach zwei Männern, die am Donnerstag, 23. April, gegen 22 Uhr eine 17-Jährige überfallen haben sollen. Die zwei Unbekannten stoppten das Mädchen auf einem unbeleuchteten Feldweg in Sülldorf, Altona, indem sie sich ihr in den Weg stellten. Anschließend sollen sie sexuell übergriffig geworden sein.

Nach aktuellen Erkenntnissen soll ein Mann die 17-Jährige festgehalten haben, während der andere sexuelle Handlungen an ihr vornahm, wie die Polizei meldet. Das Mädchen war mit dem Fahrrad auf dem Weg nach Hause.

Überfall in Altona: Jugendliche sexuell belästigt

Im Anschluss flüchteten die mutmaßlichen Täter, wohin ist unbekannt. Beide Männer sollen etwa zwischen 25 und 25 Jahren alt, dunkelhaarig und deutschsprachig sein. Einer von ihnen trug eine kurze dunkle Daunenjacke.

Die Polizei bittet um Hinweise an die Telefonnummer 040/4286-56789 oder bei einer Dienststelle. Die Ermittlungen führt die Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42).

