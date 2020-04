Coronapandemie Hamburg: So läuft der erste Tag mit Maskenpflicht

Am S-Bahn-Gleis im Hauptbahnhof zeigt sich: Die Maskenpflicht wird von den Hamburgern angenommen.

Seit heute muss in Bussen und Bahnen und beim Einkaufen Maske getragen werden. Verdi will besseren Schutz für Busfahrer in Hamburg.