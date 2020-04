Hamburg. Wer heute die Möglichkeit hat, das sonnige Wetter zu genießen, sollte sie nutzen. Denn während es am Montag fast wolkenfrei bei bis zu 20 Grad Celsius bleibt, wird es in den kommenden Tagen in Hamburg eher ungemütlich.

Laut dem Meteorologen Dominik Jung von wetter.com kann es ab Dienstagabend regnen. Zudem sinken die Temperaturen. Wetterexperten rechnen mit einer Höchsttemperatur von 17 Grad. Während diese Prognose für so manchen eher wenig erfreulich klingt, sind diese Aussichten gute Nachrichten für die Natur. Diese leidet seit Tagen unter der Trockenheit im Norden.

Ab Donnerstag soll es kräftiger regnen

Zwar hätten die Böden aus dem Winter und dem regnerischen Frühjahr noch genügend Wasser gespeichert, allerdings sind die Pegel der Gewässer in den vergangenen Wochen deutlich gefallen. Umweltsenator Jens Kerstan warnte erst vor wenigen Tagen: "Noch sind die Auswirkungen auf Tier- und Pflanzenwelt gering, das kann sich bei anhaltender Dürre allerdings rasch ändern."

Einen ausgiebigen Regen erwartet Dominik Jung am Anfang der Woche jedoch nicht. "Am Dienstag wird es etwa nur einen bis zwei Liter Regen pro Quadratmeter geben." Mit dieser Menge rechnet der Wetterexperte auch am Mittwoch bei maximal 14 Grad. "Doch ab Donnerstag könnte es mehr Regen geben." Laut Vorhersage könnten dann zwischen fünf und zehn Liter pro Quadratmeter fallen, am Freitag sogar bis zu 15 Liter. Dominik Jung betont an dieser Stelle, dass die Vorhersage von Regen in der Meterologie am schwierigsten sei.

Ab Sonntag soll es laut dem Wetterexperten wieder freundlicher werden: Statt Wolken soll es wieder viel Sonne geben "und wir erwarten wieder Temperaturen von mehr als 20 Grad". sagt Jung.

Wissenswertes zum Thema Frühling:

Der kalendarische Frühlingsanfang ist am 20. März, meteorologisch beginnt der Frühling am 1. März

Krokusse gelten als Vorboten des Frühlings

Im Frühling blühen unter anderem auch: Tulpen, Alpenveilchen, Hyazinthen, Narzissen, Stiefmütterchen

Das Wetter in Schleswig-Holstein und Niedersachsen

Auch in den Nachbarländern von Hamburg soll es ab Dienstag deutlich kühler werden. Beispielsweise wird in Neustadt (Holstein) am heutigen Montag noch mit einer Höchsttemperatur von 18 Grad gerechnet, bis Mittwoch fällt das Quecksilber dann auf nur noch elf Grad und es soll regnen.

Rund um Hannover bleibt es noch bis Dienstag mit 22 Grad Celsius warm. Erst ab Mittwoch fallen auch dort die Höchstwerte. Für Freitag prognostizieren Meteorologen eine Höchsttemperatur von 14 Grad. Doch auch in Schleswig-Holstein und Niedersachsen soll es ab Sonntag wieder sonnig und warm werden.