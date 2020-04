Hamburg. Der starke Zuwachs bei den Hamburger Grünen setzt sich fort: Aktuell hat der Landesverband 3470 Mitglieder – 192 mehr als Ende 2019, wie die Partei auf Anfrage mitteilte. 2018 verzeichneten die Hamburger Grünen weniger als 2000 Mitglieder. Zuletzt habe der Bürgerschaftswahlkampf für einen Schub gesorgt, so die Partei.

Ebenfalls deutlich gewachsen ist Die Linke in Hamburg: 1773 Mitglieder hat der Landesverband nun – 90 mehr als Ende 2019. Etliche neue Linken-Mitglieder seien durch den Bürgerschaftswahlkampf und durch den thüringischen Linken-Ministerpräsidenten Bodo Ramelow motiviert worden, sagte Landesgeschäftsführer Martin Wittmaack.

Zuwachs auch bei der Hamburger FDP

Über einen kleinen Zuwachs freut sich die Hamburger FDP, die nun 1554 Mitglieder hat – 17 mehr als Ende 2019. Zwar sei es nach der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen zu Austritten in Hamburg gekommen. Dies sei aber durch Eintritte nach der Bürgerschaftswahl kompensiert worden. Die Hamburger SPD hat aktuell 11.015 Mitglieder – das sind 13 weniger als Ende 2019. Die Hamburger CDU nannte auf Nachfrage nur die Zahl ihrer Mitglieder am Ende des Jahres 2019: 6600.

Der Landeschef der Hamburger AfD, Dirk Nockemann, teilte auf eine Anfrage zur Zahl der AfD-Mitglieder in Hamburg mit, er bitte um „Verständnis dafür, dass wir in der aktuellen durch Corona belasteten Arbeitssituation nur die dringlichsten Anfragen beantworten können“.