Hamburg. Das sonnige Wetter in Hamburg und ganz Norddeutschland lädt derzeit Hunderte Menschen zum Spaziergang im Grünen ein. Doch am Wochenende sollte man dafür lieber eine leichte Jacke anziehen.

Während es am heutigen Freitag in Hamburg bis zum Abend meist sonnig bei bis zu 19 Grad Celsius bleibt, rechnen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit 16 Grad am Sonnabend, am Sonntag sinken die Temperaturen weiter auf 15 Grad. Die gute Nachricht: Dabei bleibt es sonnig. Jedoch zeigen sich am blauen Himmel auch Wolken.

Wetter in Hamburg: Kommende Woche könnte es regnen

Ähnlich sieht es auch an der See aus. Bereits am Freitag liegt die erwartete Höchsttemperatur auf Sylt bei 12 Grad. Und daran soll sich das Wochenende auch nicht viel ändern.

Etwas wärmer wird es dann zu Beginn der kommenden Woche. Zwar rechnen die Wetterexperten des DWD mit mehr Wolken als Sonne, doch es sollen in Hamburg wieder 19 Grad und an den Küsten 14 Grad Höchsttemperatur erreicht weden. Die schlechte Nachricht: Ab Mitte der kommenden Woche könnte es wieder Regen geben.

Von Norden überquert eine nicht wetteraktive Kaltfront das Land südwärts. Während vorderseitig hohe, teils mittelhohe Wolkenfelder die Sicht zur Sonne etwas erschweren, kann rückseitig im Zustrom kühler & trockener Luft die Sonne wieder ungehindert scheinen. pic.twitter.com/zcD1NqhjNL — DWD (@DWD_presse) April 24, 2020

Wetter in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern

Auch in Niedersachsen bleibt es am Freitagnachmittag meist sonnig bei 21 Grad (Göttingen) zudem rechnen die Wetterexperten mit einem "steifen Nordwestwind". Am Wochenende werden je nach Region höchstens 12 bis 18 Grad erwartet.

Am Montag bleibt es insgesamt freundlich und weiterhin trocken. An der See und auf den Höhen des Harzes bleibt es bei 16 Grad weiterhin mild. Im Rest des Landes werden Höchstewerte von 22 Grad erwartet.

In Mecklenburg-Vorpommern sollen bereits am Freitagabend Wolkenfelder aufziehen. Es wird mit Höchsttemperaturen um 15 Grad an der See und bis 20 Grad im Binnenland gerechnet. Am Wochenende sinken laut der Wetterexperten auch in Mecklenburg-Vorpommern die Höchstwerte auf 11 bis 15 Grad. Nachts kann es zu Bodenfrost bei bis zu –2 Grad Celsius kommen. Ab Montag wird es aber auch dort wieder wärmer bei bis zu 20 Grad.