Hamburg. „Wir drehen derzeit Däumchen und langweilen uns fast“, sagt eine Orthopädin aus Hoheluft und lacht. Ein nahezu leeres Wartezimmer kennt sie normalerweise nicht. Und Patienten wundern sich in diesen Tagen, dass sie häufig bereits am nächsten Tag einen Termin beim Facharzt bekommen. Weil viele Patienten eine Ansteckungsgefahr fürchten, bleiben sie aus Angst vor einer Coronainfektion lieber zu Hause, statt den Arzt aufzusuchen. Andere, wie Mütter und Väter im Homeoffice, haben derzeit keine Zeit für Arztbesuche. Doch so langsam füllen sich die Wartezimmer wieder, berichten die Mediziner.

Was für Patienten ungewohnt angenehm ist, macht den Praxen natürlich Sorgen. „Die Situation ist wirklich schlimm, keiner kommt“, sagt auch eine Hautärztin aus einer Praxis in Hoheluft, die namentlich nicht genannt werden möchte. Eine HNO-Kollegin aus Eimsbüttel berichtet: „Derzeit läuft unsere Praxis auf Sparflamme. Wer jetzt kommen möchte, bekommt schnell einen Termin.“

Lage beginnt, sich langsam wieder zu normalisieren

Die Patienten kämen seltener, weil sie Angst vor einer Ansteckung hätten, vermutet die HNO-Ärztin. „Und andere haben wenig Freiräume wegen der Kinderbetreuung.“ Die Medizinerin ruft dazu auf, bei einer Krankheit unbedingt zum Arzt zu gehen und das nicht zu verschleppen. „Es kann ja durchaus auch mal etwas Ernstes sein“, sagt sie.

Sorge vor einer Coronaansteckung beim Arzt müsse niemand haben, sagt Walter Plassmann, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Hamburg. „Es gibt keine sichereren Orte als die Arztpraxen.“ Es gebe genügend Schutzausrüstung für Ärzte, Mitarbeiter und Patienten. „Beim Arzt ist es sicherer als in der U-Bahn“, so Plassmann. Seiner Meinung nach entspanne sich die Situation gerade zeitgleich mit den Lockerungen durch die Politik. Er geht davon aus, dass die Praxen bald wieder normal gefüllt sind. Auch beim Ärztlichen Bereitschaftsdienst der KV, dem Arztruf 116 117, sei es nun wieder so ruhig wie vor der Coronakrise.

Praxen seien sehr sicher, betont die Ärzteschaft

Die Dermatologin Susanne Steinkraus ist schon jetzt normal ausgelastet. „Wir haben den Eindruck, dass die Patienten mit akuten Anliegen kommen, weniger zu Vorsorgemaßnahmen.“ Ihr Tipp für Patienten: „Am besten vorher anrufen und einen Termin machen, die Verhaltensregeln in der Praxis besprechen, zum Beispiel möglichst ohne Begleitpersonen kommen.“ Die Sprechstunde sei stark strukturiert.

Steinkraus: „Es ist nichts gegen einen Arztbesuch einzuwenden. Wir haben dafür gesorgt, dass alle Hygienemaßnahmen und Schutzvorschriften zu jeder Zeit für jeden Patienten garantiert sind. Dies ist bei uns Standard und daher im Vorfeld bereits der Fall gewesen – nun aber durch Mundschutz noch intensiviert worden.“ Die meisten Arztpraxen, so der KV-Vorsitzende Walter Plassmann, arbeiteten derzeit in unabhängigen Teams zeitversetzt, damit der Betrieb auch im Fall einer Coronainfektion weiterlaufen kann.