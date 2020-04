Hamburg. Nach einem langen Tag in seiner Praxis freut sich Dr. Ulrich Machate darauf, mit seinem Enkel zu spielen. Einwände, davon werde doch in Zeiten von Corona abgeraten, schiebt er lachend beiseite und sagt: „In unserer Familie bin ich das toxische Risiko.“ Tatsächlich steht Machate als HNO-Arzt an vorderster Front im Kampf gegen das neue Coronavirus. Der Teilhaber einer Praxis im Hammonia-Bad gehört zu den niedergelassenen Hamburger Ärzten, die Gesundheitsminister Jens Spahn als „Schutzwall“ lobte, als er vergangene Woche bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KVHH) zu Besuch war.

Sechs von sieben Patienten, die Covid-19 haben, würden von niedergelassenen Ärzten behandelt, sagte Spahn. Das würde meistens ambulant geschehen, sodass sich die Krankenhäuser auf die schweren Fälle konzentrieren könnten, und sei mit ein Grund, weshalb Deutschland im internationalen Vergleich besser dastehe als viele andere Länder.

Infektsprechstunde am Ende der Sprechzeiten

In der Praxis von Ulrich Machate sind bislang nachweislich vier Patienten an Corona erkrankt, Dutzende wurden wegen verdächtiger Symptome getestet. Um die anderen Patienten vor Ansteckung zu schützen, müssen alle mit spezifischen Symptomen wie Halsschmerzen, Schnupfen oder Husten in die Infektsprechstunde kommen, die ans Ende der Sprechzeiten gelegt wurde. „Wer sich nicht vorher telefonisch ankündigt und die Praxis mit Symptomen betritt, wird sofort isoliert, kurz untersucht, um etwas Lebensbedrohliches auszuschließen, und dann mit Verweis auf die Infektsprechstunde weggeschickt.“

Das dient aber nur dem Schutz der anderen Patienten. Der HNO-Arzt, seine drei Kollegen und neun Angestellten müssen den Patienten nach wie vor bei der Abnahme eines Abstrichs oder bei einer Untersuchung sehr nah kommen. „Einen Mundschutz haben wir vor Corona nur bei bakteriellen Infektionen oder bei Eingriffen getragen, jetzt benutzen wir ihn immer“, so Machate. „Doch die einfachen Masken schützen zwar die Patienten, von uns aber halten sie keine Viren fern. Wenn sich jemand infiziert, dann also wir.“ Dieses Schicksal teilen HNO-Ärzte mit Zahnärzten und intubierenden Anästhesisten. Sie alle sind den virenverseuchten Aerosolen, die ein Coronapatient verströmt, direkt ausgesetzt.

Schutzkleidung zu Beginn nirgendwo erhältlich

Besonders gefährlich sei es in der ersten Zeit gewesen, als die Schutzkleidung nirgendwo erhältlich war, erinnert sich Machate. „Über die Kassenärztliche Vereinigung haben wir dann Masken bekommen – acht pro Arzt. Normalerweise wirft man die nach einem Mal Tragen weg. Jetzt werden sie im Prinzip so lange benutzt, bis sie kaputt sind.“ Nur nach dem Kontakt zu einem infizierten Patienten würden die Masken entsorgt, ansonsten jeden Abend im Backofen 20 Minuten bei 70 Grad wieder aufbereitet.

Wie wird man als besonders Gefährdeter damit fertig, wenn Schutzmaßnahmen ausgerechnet in einer Phase stark erhöhten Ansteckungsrisikos runtergefahren werden? „Darüber denkt man schon nach. Aber es ist klug, jetzt – wo alle Welt Schutzausrüstung benötigt – ressourcenschonend zu arbeiten. Und ich war mir bei der Berufswahl eines gewissen Risikos ja bewusst.“ Bereits bei HIV oder der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit sei man einer erhöhten Infektionsgefahr ausgesetzt gewesen. „Ich hatte bis jetzt Glück und bin zuversichtlich, dass das so bleibt“, sagt der 61-Jährige, der selbst zur Risikogruppe gehört.

Große Angst vor Kurzarbeit

Ebenso gelassen wie ihr Arbeitgeber gehen die Angestellten der HNO-Praxis im Hammonia-Bad mit der Situation um. „Unsere größte Angst war die vor der Kurzarbeit – aber davor haben die Ärzte uns glücklicherweise bewahrt“, sagt Arzthelferin Svenja Petersen (24). So hätten alle einen geregelten Tagesablauf und keine finanziellen Einbußen.

Außerdem wäre bei Kurzarbeit das Patientenaufkommen nicht zu bewältigen. Denn das ist zwar geringer als vor der Coronakrise – Ulrich Machate spricht von einem Viertel weniger Patienten –, doch die erforderliche Aufklärungsarbeit und Dokumentation sind zeitintensiv. Weil das Wartezimmer verkleinert wurde und auf die Abstandsregelungen geachtet wird, kommt es trotz des Patientenrückgangs zu längeren Wartezeiten als vorher. „Aber dafür haben die Patienten Verständnis“, sagt Svenja Petersen. „Auch, wenn wir sie kurz um den Block schicken, weil die Praxis gerade zu voll ist.“

Ständig ändernde Vorschriften

Mit ein Grund für die Mehrarbeit ist auch das Reagieren auf sich ständig ändernde Vorschriften und Informationen. „Oft muss man Aushänge aktualisieren, die man gerade erst aufgehängt hat“, so Machate. Im Wechsel mit seinen Kollegen informiert er sich zweimal am Tag auf den Webseiten des Robert-Koch-In­stituts und der KVHH, um neue Empfehlungen schnell umsetzen zu können.

Wenn er über zusätzliches Arbeiten und das erhöhte Infektionsrisiko spricht, klingt er gelassen und heiter – was vielleicht auch an dem bevorstehenden Treffen mit dem Enkel liegt. Eine Sache, die ihn wirklich ängstigt, will er am Ende des Gesprächs aber doch noch loswerden: Durch das um ein Viertel gesunkene Patientenaufkommen, das üblicherweise bei 4000 Patienten im Quartal liegt, ist das Praxis-Budget fürs nächste Jahr in Gefahr.

Denn die Vergütung der Kassenärzte durch die Krankenkassen hängt von zwei Faktoren ab: was ihre eigene Praxis leistet und was die Gesamtheit der Kassenärzte leistet. Es sei zu befürchten, dass durch die Coronakrise beide Faktoren sänken – und sich der Patientenrückgang im kommenden Jahr finanziell deutlich bemerkbar machen könnte.

„Unser Vergütungssystem ist nicht auf eine Pandemie ausgerichtet, in der Patienten empfohlen wird, seltener zum Arzt gehen“, sagt HNO-Arzt Machate. „Daher wünschte ich, wir niedergelassenen Ärzte würden einen finanziellen Ausgleich bekommen.“

