Fridays for Future will online demonstrieren

Hamburg. Aktivisten der Klimabewegung Fridays for Future wollen am heutigen Freitag mit alternativen Protestformen wieder ein Zeichen für das Klima setzen. Wegen der Corona-Krise wird es beim fünften globalen Klimastreik keinen Demonstrationszug und keine Kundgebungen in der Hamburger Innenstadt geben. Stattdessen wollen sich die Streikenden mit einem Foto und ihrem Standort auf einer Website eintragen, wie die Veranstalter mitteilten. Zudem werde ein bundesweiter Livestream mit Musik, Reden sowie Schalten an verschiedene Orte via Youtube übertragen. In Hamburg werde es darüber hinaus eine kleine Aktion des stillen Protestes mit ausgelegten Demo-Schildern geben.