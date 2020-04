Hamburg. Das Gespräch findet, wie so oft in diesen Coronazeiten, per Videokonferenz statt. Katja Karger (50) will sich nicht anstecken. Dabei geht es ihr nicht nur um die eigene Gesundheit. Sondern auch um ihren Beruf. Ausfallen? Ausgerechnet jetzt, wo der DGB so gebraucht wird? Es wäre ein Albtraum für sie.

Seit 2013 führt Katja Karger den Deutschen Gewerkschaftsbund Hamburg. Damit trägt sie nun Verantwortung für 170.000 Mitglieder in der – wie Kanzlerin Angela Merkel sagte – größten Herausforderung der Geschichte der Bundesrepublik. Das Virus infiziert den gesamten Arbeitsmarkt. Mehr als 60.000 Beschäftigte sind binnen weniger Tage in Kurzarbeit gerutscht, die Angst um den Job grassiert in der gesamten Metropolregion. Katja Karger findet, dass in der Krise zu wenig für die Beschäftigten getan werde: „Über die Arbeitnehmer wird kein Schutzschirm gespannt.“

Ihre Energie überträgt sich sogar über die Videokonferenz

Dabei will sie so gar nicht in das Bild der kampferprobten Gewerkschaftsbosse alter Schule passen, geprägt von Machtmenschen wie Heinz Kluncker (ÖTV) und Franz Steinkühler (IG Metall). Weiblich, parteilos, vor dem Sprung an die DGB-Spitze nach einem Philosophiestudium (!) gar monatelang arbeitslos. Doch ihre Energie überträgt sich sogar über die Videokonferenz. Sie gestikuliert auf dem Sofa, lacht viel, scheut auch nicht den einen oder anderen Kraftausdruck.

Schon als kleines Mädchen begleitete sie ihre Eltern in Bremen zu den 1.-Mai-Kundgebungen. Mutter ÖTV-Mitglied, der Vater bei der IG Metall. Katja Karger weiß genau, welche Slogans damals auf den Transparenten standen: „Samstags gehört Vati mir“. Die IG Metall hatte in den 1970er-Jahren diese Parole aus der Zeit des Wirtschaftswunders reanimiert, um erneut für die Fünftagewoche zu demonstrieren. „Bei den Klöckner-Werken, wo mein Vater gearbeitet hat, war die Belegschaft in großen Teilen weit links. Mit diesem Widerspruchsgeist bin ich aufgewachsen“, sagt Katja Karger.

Neue Wege

Widersprechen bedeutet für sie auch Abbrechen. Neue Wege suchen, wenn Pfade in falsche Richtungen führen. So wie beim Studium für angewandte Kultur- und Literaturwissenschaft in Lüneburg nach ihrem Abitur an einem Bremer Gymnasium. „Ich habe gemerkt, dass diese Art, den Tag zu verbringen, meinem Wesen nicht wirklich entsprach“, sagt Katja Karger.

Sie bricht das Studium ab, beginnt eine Lehre zur Industriekauffrau bei einer Firma für Licht- und Außenwerbung. Sie hätte nach der Ausbildung bleiben können, aber es zieht sie in eine andere Branche: „Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, mein restliches Leben damit zu verbringen, Angebote einzuholen und Aufträge zu schreiben.“ Und doch hat sie die Ausbildung nie bereut: „Das kaufmännische Denken hat mir in meiner späteren Laufbahn immer wieder geholfen.“

Radio hat sie immer fasziniert

Aus Lüneburg zieht es Katja Karger nach Hannover, sie wird Redaktionsassistentin bei einem privaten Radiosender. Das Medium hat sie immer fasziniert, als Schülerin durfte sie bei Radio Bremen mittags eine Sendung für Jugendliche moderieren. „Ich bin fürchterlich baden gegangen“, sagt sie. Das Trauma überwindet Katja Karger, als sie für ihren neuen Arbeitgeber hin und wieder Werbe-Jingles einspricht.

Dass sie sehr wohl eine echte Radiostimme hat, demonstriert sie im Abendblatt-Gespräch nur zwei Minuten später. „Liebe Taxifahrer, wir freuen uns, dass Sie heute Nacht bei uns sind“, säuselt sie in das Mikrofon ihres Computers. Genauso hat sie es 1997 gemacht, als sie für ein Berliner Privatradio die Spätschichten schob. Ausfüllend? Nicht wirklich.

Wechsel zu Pixelpark

Also wieder ein Wechsel. Diesmal zu Pixelpark – nach den kleinsten darstellbaren Bildpunkten auf einem Bildschirm benannte Gründer Paulus Neef sein Unternehmen. Pixelpark galt in den 1990ern als eines der Vorzeige-Unternehmen im gerade beginnenden Internetzeitalter. Man ist jung, man ist cool – und stolz, ein „Pixel“ zu sein. Die Programmierer schreiben ihre Codes mit freiem Oberkörper, auf den Schreibtischen stapeln sich Pizzakartons und Dosenbier. Mittendrin: Katja Karger, die von der Assistentin zur Projektmanagerin aufsteigt. Der Laden brummt, Pixelpark gewinnt Konzerne wie Lufthansa, Siemens und die Allianz als Kunden.

Betriebsrat? Brauchen wir doch nicht. Der Chef zahlt doch alles, sogar die Heimfahrt mit dem Taxi nach 22 Uhr. Entsprechend groß ist der Widerstand, als Katja Karger 2001 für die Gründung eines Betriebsrats wirbt, weil sie spürt, dass dem New-Economy-Rausch sehr bald der große Kater folgen wird. Das Unternehmen kriselt, viele Pixel sollen in Entlassungswellen so schnell wie möglich von der Bildfläche verschwinden.

Prägende berufliche Erfahrung

Für Katja Karger die wohl prägendste berufliche Erfahrung. Sie handelt als Betriebsrätin Sozialpläne aus, auf den vierten oder fünften trägt sie sich selbst ein. Seit diesem „irren Kampf“ ist sie auch misstrauisch gegenüber den derzeit so angesagten New-Work-Denkschulen, die Mitarbeiter als höchstes Gut preisen und Wertschätzung und Augenhöhe propagieren: „Die Unternehmer wollen Geld verdienen und das meiste rausholen – und die Beschäftigten auch. Mit dem Unterschied – und das sehen wir jetzt genau –, dass die Beschäftigten zutiefst abhängig vom Arbeitgeber sind.“ Daher könne es gar keine Augenhöhe geben: „Diese Augenwischerei macht ja nur die Ausbeutung leichter, die jetzt Engagement und Selbstverantwortung genannt wird.“

Sie freut sich „tierisch“ auf diesen 1. Mai

Mit ihren Pixelpark-Erfahrungen passt Katja Karger perfekt zu Connexx.av, dem Netzwerk der Gewerkschaft Ver.di für Medienschaffende. Dort heuert sie 2002 an, berät als Gewerkschaftssekretärin Kameraleute, Autoren und Schauspieler. Ein sicherer, ausfüllender Job. Und doch wagt sie 2007 abermals einen Neustart: Mit Ende 30 schreibt sie sich wieder als Studentin ein: Philosophie und Kulturwissenschaften an der TU Berlin, nicht unbedingt eine Kombination für eine sichere berufliche Zukunft.

„Ich wollte Denken lernen, wo kann man das besser als in der Philosophie“, sagt Katja Karger. Und Sätze, die mit „hätte ich doch bloß“ beginnen, habe sie immer gehasst. Dann lieber wieder ins Risiko. Ihr Studium finanziert sie über ein Stipendium und Ersparnisse. „Meine Examensarbeit über die Kultur der Arbeit habe ich am 1. Mai 2013 abgegeben, so viel Symbolik muss dann doch sein“, sagt Katja Karger und lacht ob des Bezugs zum Tag der Arbeit.

Auch der Faktor Zufall hat eine Rolle gespielt

Die Monate danach sind indes alles andere als lustig. Kurz vor ihrem 44. Geburtstag fährt sie zum Jobcenter, um sich arbeitslos zu melden. „Auf dem Rückweg habe ich geheult“, sagt sie. Was dann passiert, zeigt, dass trotz aller klugen Karriereratgeber auch der Faktor Zufall im Berufsleben mitunter eine entscheidende Rolle spielt. In Berlin trifft sie sich eines Abends mit einem Bekannten, der für eine Gewerkschaft arbeitet, auf ein Bier. Dessen Rat: „In Hamburg sucht der DGB einen neuen Chef, bewirb dich doch mal.“

Katja Karger schreibt eine Bewerbung, ohne große Zuversicht. Doch dann ruft sie, zupackend, wie sie nun mal ist, Hamburgs damaligen DGB-Chef Uwe Grund einfach an, der sich nach 42 Jahren Tätigkeit für die Gewerkschaft in den Ruhestand verabschiedet. Ob man sich mal treffen könne. Nach dem zweistündigen Gespräch ist Grund so beeindruckt, dass er sie der Findungskommission empfiehlt. Nach zwei Vorstellungsrunden hat Katja Karger den Job, steigt aus der Arbeitslosigkeit zur Chefin einer großen DGB-Landesvertretung auf.

3 Fragen

1 Welches ist Ihr wichtigstes persönliches Ziel in den nächsten drei Jahren? Nach der Vorstandswahl 2021 weitere vier Jahre die Interessen der Hamburger Beschäftigten vertreten zu können.

Nach der Vorstandswahl 2021 weitere vier Jahre die Interessen der Hamburger Beschäftigten vertreten zu können. 2 Was wollen Sie in den nächsten drei Jahren beruflich erreichen? Die Auswirkungen und den Schaden für die Beschäftigten aus der Coronakrise so gering wie möglich zu halten. Hamburg ist eine Stadt der guten Arbeit – das soll sie auch bleiben.

Die Auswirkungen und den Schaden für die Beschäftigten aus der Coronakrise so gering wie möglich zu halten. Hamburg ist eine Stadt der guten Arbeit – das soll sie auch bleiben. 3 Was wünschen Sie sich für Hamburg in den nächsten drei Jahren? Aus der aktuellen Situation Lehren ziehen: Was ist uns für die Zukunft der Stadt wichtig, wie wollen wir wirtschaften, wie sichern wir unser Gemeinwohl? Und die Erfahrung von Solidarität und Zusammenhalt bewahren.

Corona, das weiß sie, verändert nun alles. Sie teilt die Beschäftigten in drei Branchen ein. In die Arbeitnehmer, die nun mehr arbeiten müssen als je zuvor – in der Pflege, im Lebensmitteleinzelhandel oder im Paketdienst: „Hier müssen wir darauf achten, dass die Beschäftigten nicht zusammenbrechen.“ Dann gebe es die Arbeitnehmer, die jetzt aus dem Home­office arbeiten müssen, was gerade mit Kindern ebenfalls zu Überforderungen führen könne. Und dann die künftig vielleicht größte Gruppe: die Kurzarbeiter, die Entlassenen. In ihrem Amt will sich Katja Karger für alle betroffenen Mitglieder engagieren. Ein Traumjob sei das, trotz der anstrengenden Pendelei. Denn ihr Ehemann, einst Kameramann bei Sat.1, jetzt Künstler und Fotograf, lebt nach wie vor in Berlin.

Und dann gibt es ja noch den 1. Mai, den ersten Tag der Arbeit unter einem Kontaktverbot. Die üblichen Demonstrationen? Undenkbar in Pandemie-Zeiten. Seit Wochen arbeitet der DGB an einem Feiertag, wie es ihn so noch nie gab. Mit Künstlerauftritten, mit Interviews, mit Solidaritätsbotschaften, alles live übertragen im Internet. „Ich freue mich da tierisch drauf“, sagt sie. Vor allem, weil das vor Monaten festgelegte Motto jetzt so wunderbar aktuell sei: „Solidarisch ist man nicht alleine.“

