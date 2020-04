Hamburg. Bei Oma und Opa, wo er einen Teil der Märzferien verbrachte, und danach zu Hause – überall wurde nur über Corona geredet. Und natürlich war die neuartige Viruserkrankung auch Thema, wenn Theo mit seinem besten Freund telefonierte. „Wir haben zuerst oft darüber gesprochen, ob wohl die Schulen geschlossen werden, und warum die Leute ausgerechnet Klopapier in großen Mengen kaufen“, erinnert sich der Elfjährige aus St. Pauli an die Anfänge der Coronakrise.

Und dann kam ihm eines Tages am Abendbrottisch eine Idee: Er wollte einen Podcast machen, in dem er Gleichaltrigen das Wichtigste über das neue Coronavirus und die Krankheit Covid-19 erklärt.

Theo aus Hamburg ist Christian Drosten der Radiofüchse

Nun muss man dazu wissen, das Theo seit der zweiten Klasse Reporter bei den Radiofüchsen ist – einem spendenfinanzierten, bereits mehrfach ausgezeichneten Medienprojekt von Kindern für Kinder. Die sieben- bis 14-jährigen Reporter erstellen dort in Gruppenarbeit Beiträge, die bei Tide-Radio oder auf der Website www.radiofuechse.de gesendet werden. Normalerweise. Denn aktuell fallen die Treffen und die Besuche im Radiostudio natürlich aus.

Mittlerweile haben sich dort schon weitere Kinder mit dem Thema Corona beschäftigt. Doch Theo war einer der ersten, die eigenständig einen Beitrag verfasst haben, und der einzige, der sich bislang so ausführlich mit einem Thema auseinandergesetzt hat. Das sagt jedenfalls Andrea Sievers, die Gründerin der Radiofüchse. „Statt wie üblich auf einer Seite hat er seine Rechercheergebnisse auf vier Seiten aufgeschrieben.“ Vier Podcasts sind aus seinem Beitrag entstanden. „Theo hat uns so beeindruckt, dass wir ihn nur noch den ,Christian Drosten der Radiofüchse’, nennen.“

Corona-Lockerungen: Der Fahrplan für Hamburgs Schulen:

Corona-Lockerungen: Der Fahrplan für Hamburgs Schulen Corona-Lockerungen: Der Fahrplan für Hamburgs Schulen

Corona: Ärzte haben Theos Text gegengelesen

Dass es Viren vermutlich schon zu Zeiten der Dinosaurier gab, dass Viren ihren „Zellen-Bauplan“ in gesunde Körperzellen einschleusen und diese dann nur noch Viren nachbauen, dass der Körper versucht, die Viren durch Husten und Schnupfen „nach draußen zu schleudern“ und dass bei einer Überforderung der körpereigenen „Gesundheitspolizei“ Fieber auftritt – was Theo in seinem Podcast erklärt, hat er sich in tagelanger Arbeit im Internet zusammengesucht.

„Damit ich nichts Falsches erzähle, wurde der Text dann auf Wunsch der Radiofüchse von zwei Ärzten gegengelesen“, sagt der Fünftklässler, der sich gerne beim Fußball und beim Hindernissport Parcour verausgabt.

Coronavirus: Verhaltensregeln und Empfehlungen der Gesundheitsbehörde

Reduzieren Sie Kontakte auf ein notwendiges Minimum, und halten Sie mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Personen

Achten Sie auf eine korrekte Hust- und Niesetikette (ins Taschentuch oder in die Armbeuge)

Waschen Sie sich regelmäßig die Hände gründlich mit Wasser und Seife

Vermeiden Sie das Berühren von Augen, Nase und Mund

Wenn Sie persönlichen Kontakt zu einer Person hatten, bei der das Coronavirus im Labor nachgewiesen wurde, sollten Sie sich unverzüglich und unabhängig von Symptomen an Ihr zuständiges Gesundheitsamt wenden

Neben Homeschooling viele Stunden Recherchen

Beim Einsprechen der Texte half ihm sein Vater Arndt Grutke, der ihn vorher auch schon bei manchen schwierigen Formulierungen unterstützt hatte. Das professionelle Schneiden und Unterlegen mit Musik übernahm, wie immer, das Redaktionsteam der Radiofüchse. Sonst aber hat Theo alles alleine gemacht – und neben dem Homeschooling viele Stunden in die Recherchen investiert.

Das könnte Sie auch interessieren:

„Ich fand es total spannend, so viel über das Virus herauszufinden“, sagt er. „Was mich sehr fasziniert, ist, dass es kleinen Tieren wie Fledermäusen nicht schadet, uns großen Menschen aber so gefährlich werden kann.“ Und wie hält er das Virus von sich fern? „Meine Eltern und ich tragen beim Einkaufen Gesichtsmasken und waschen uns regelmäßig die Hände“, sagt Theo. „Wir schützen uns, aber nicht übertrieben.“