Hamburg. Rund um den Hamburger Flughafen haben Fahrbahnsanierungen begonnen. Betroffen seien zunächst die Zufahrtsrampen zu den Terminals 1 und 2, teilte die Niederlassung Nord der Autobahn GmbH des Bundes am Mittwoch mit.

Die Baumaßnahmen seien in drei Teile gegliedert. In Phase zwei und drei werde die Fahrbahn der B 433 in beide Richtungen erneuert.

Ursprünglich sollten die Maßnahmen erst im Sommer beginnen. Da der Airport durch die Coronakrise nahezu lahmgelegt ist, sei die Gelegenheit gerade günstig. „Wir nutzen die geringere Verkehrslast“, sagte Sprecher Christian Merl. Um Staus zu vermeiden, sollten Fluggäste die Umleitungen nutzen.

