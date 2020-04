Hamburg. Erst am vergangenen Freitag hatte der Hamburger Senat die Regelungen für die Öffnung des Einzelhandels in Coronazeiten erlassen. Am Montag traten sie in Kraft – doch jetzt stehen sie wieder auf der Kippe. Das Hamburgische Verwaltungsgericht hat dem Eilantrag eines Sportwarenhändlers aus der City stattgegeben (Aktenzeichen: 3 E 1675/20). Nach Abendblatt-Informationen handelt es sich um Sport Scheck.

Das Gericht kritisierte die in der Verordnung getroffene Größenregelung. Einzelhändler mit Verkaufsflächen bis zu 800 Qua­dratmetern dürfen öffnen, größere Geschäfte müssen die Fläche auf diese Zahl reduzieren. Diese Vorgaben seien „nicht geeignet, dem mit der Rechtsverordnung verfolgten Zweck des Infektionsschutzes zu dienen“, heißt es in der Pressemitteilung des Gerichts.

Bezirksamt Mitte hat Beschwerde eingelegt

Die für alle Händler verbindlichen Hygienemaßnahmen wie zum Beispiel Abstandsregelungen ließen sich in großflächigen Geschäften „ebenso gut wie oder sogar besser als in kleineren Einrichtungen einhalten“. Für die Annahme der Stadt – großflächige Läden ziehen viele Kunden an, sodass es auf Straßen sowie in Bussen und Bahnen eng werde – gebe es keine gesicherte Tatsachenbasis. Die Attraktivität der Läden hänge nicht von deren Größe, sondern deren Produkten ab.

Das Bezirksamt Mitte legte als Beklagte beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Beschwerde ein. Zudem wurde beim OVG eine Zwischenverfügung beantragt, nach der bis zu dessen endgültiger Entscheidung die Rechtsverordnung mit 800-Quadratmeter-Regelung weiter gelten soll. Bei Redaktionsschluss beriet das OVG noch. Folgt es dem Wunsch der Stadt nicht, darf Sport Scheck heute wieder auf ganzer Fläche öffnen – für andere Händler gilt das nicht.

Ursprünglich hatte sich Sport Scheck mit seiner Klage gegen die Schließung des Geschäfts in der City gewandt, welche die Coronavirus-Eindämmungsverordnung vorsah. Nach der seit Montag gültigen Aktualisierung ging es dann um die Begrenzung der Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter. Laut Verwaltungsgericht wird Sport Scheck durch die Begrenzung in seiner Berufsfreiheit verletzt.