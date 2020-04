Hamburg. In diesen Tagen ist Osman oft stolz. Er arbeitet im türkischen Imbiss „Lades“ am Steindamm und sagt, dass es hier etwas gibt, das es auf der ganzen Meile sonst nirgends gibt: einen Handdesinfektionsspender. Der steht schon seit einigen Tagen hier vor dem Verkaufstresen, und Osman sagt: „Dafür hat uns sogar schon die Polizei gelobt.“ Auch auf das Abstandhalten achtet er hier, und auf den Handschlag verzichtet er auch. Das sei doch selbstverständlich. Wenn auch gewiss nicht überall in St. Georg. „Das mit dem Kontaktverbot wird hier auf dem Steindamm nicht klappen“, sagt Osman bestimmt. Warum nicht? „Weil wir das hier nicht können.“ Und wer sind wir? „Die Ausländer hier“, sagt er. „Die Türken, Afrikaner, Afghanen und Syrer“, sagt Osman.

Tatsächlich ist der bunt durchmischte Stadtteil auch für die Behörden ein Sonderfall. „In St. Georg haben wir eine gewisse Konzentration“, sagte Innensenator Andy Grote (SPD), als er am Dienstag über die Lage bei der Einhaltung der Kontaktverbote sprach. Und benannte die drei Orte, die auch abseits von Corona oft im Licht der Öffentlichkeit stehen: den Hansaplatz, die Umgebung des Hauptbahnhofs und den Steindamm. Auch nach Angaben der Polizei herrscht dort im Gegensatz zu vielen anderen Vierteln noch reges Treiben. Angesichts des guten Wetters stelle man „gerade während der Geschäftszeiten des Einzelhandels“ ein „zum Teil hohes Personenaufkommen fest“.

Alltag auf dem Steindamm im Grenzbereich des Erlaubten

Der Imbissmitarbeiter Osman sagt, viele würden das Kontaktverbot nicht richtig ernst nehmen. „Sie lachen sogar darüber, zum Beispiel, wenn sie sehen, dass Polizisten zu viert unterwegs sind.“ Außerdem glaubt er: „Wir sind kulturbedingt enger miteinander, da fällt es besonders schwer, Abstand zu halten.“

Hat Osman recht? Wer in diesen Tagen über den Steindamm schlendert, der wird feststellen, dass die Frage nicht ganz einfach zu beantworten ist. Denn: Vieles hier bewegt sich im Grenzbereich zwischen gerade noch angemessen und vielleicht schon ein bisschen leichtsinnig. So ist es am frühen Dienstagabend auf dem Steindamm auf den ersten Blick proppevoll, vor allem an den Auslagen der Obst- und Gemüsehändler stehen Menschen teils nah zusammen. Die Passanten schieben sich, fast wie zu normalen Zeiten, vorbei an Erotikshops, Spielhallen, Dönerbuden, syrischen Imbissen, Shisha-Shops und Barbieren. Deutlich weniger Menschen sind an diesem Tag aber auch etwa an der Osterstraße in Eimsbüttel nicht unterwegs.

Viele Menschen halten sich an das Abstandsgebot

Zudem halten sich viele Menschen an das Abstandsgebot. Vor dem Pennymarkt am Steindamm etwa warten die Kunden brav und mit Abstand auf den Einlass, viele Passanten tragen Mundschutz, einige haben sich einen Schal bis über die Nase gezogen. Es war ein teilweise zäher Lernprozess, der immer noch nicht abgeschlossen sei, heißt es von Beamten aus der Polizeiwache am Steindamm. Von Widerstand und fehlender Akzeptanz spricht auch Ismail Aydin, der den Supermarkt Özka betreibt. „Gerade in den ersten Tagen gab es wenig Verständnis für die Maßnahmen“, sagt er. Er habe zu den Stoßzeiten bis zu drei Sicherheitsmitarbeiter im Einsatz gehabt und habe mehrere Kunden des Ladens verweisen müssen.

Ähnliches berichtet auch Nawruski Nimatulla vom Supermarkt Khan Plaza nebenan. Seit dem Wochenende hat er ein Absperrband vor den Gemüse- und Obstauslagen angebracht, um den Andrang in den Griff zu bekommen. „Es war viel zu voll“, sagt er. „Nicht alle verstehen das, viele wollen diskutieren.“ Aber grundsätzlich habe sich die Lage inzwischen etwas beruhigt. Ein Großteil der Anwohner und regelhaften Besucher der seit rund einem Monat geschlossenen Moscheen am Steindamm sei inzwischen zu Hause, heißt es auch von den islamischen Gemeinden. „Die Akzeptanz ist da. Das liegt auch daran, dass etwa in den Ländern, in denen viele Menschen ihre Wurzeln haben, jetzt außerdem alle Moscheen geschlossen sind“, sagte Mehdi Aroui, Vorstand des Islamverbands Schura, dem Abendblatt.

Appell an die Muslime

Die Geduld werde jedoch gerade in diesen Tagen auf eine harte Probe gestellt. Am Freitag beginnt der Ramadan. Und es gehört fest zum Leben der Muslime in Hamburg, während des Fastenmonats jeden Abend nach Sonnenuntergang zum Speisen gemeinsam in den Gemeinden zu verbringen.

„Ich denke, auch nicht muslimische Hamburger können nachvollziehen, wie sehr man dieses Gemeinschaftsgefühl vermisst“, sagt Aroui. Die Gemeinden arbeiten bereits mit der Stadt an einem Plan, die Gotteshäuser wieder zu öffnen. Man appelliere an die Muslime. „Es ist ein Gebot der Menschlichkeit, sich nicht idiotisch zu verhalten und auf seine Mitmenschen achtzugeben“, sagt Aroui.

Aber nicht alle in St. Georg sind für solche Appelle empfänglich. Zuletzt kam es am Sonntag auf dem Hansaplatz, wo sich laut Polizei zurzeit ebenfalls wieder mehr Angehörige der Trinkerszene tummeln, zu einer hitzigen Situation. Etwa fünf Männer spielten Karten und tranken Alkohol. Eine Polizeistreife sprach die Männer auf das Kontaktverbot an, doch diese zeigten sich uneinsichtig, dann schaukelte sich die Lage hoch. Am Ende waren 20 Polizeiwagen im Einsatz, und die Polizei räumte den Platz, weil sich eine Gruppe von etwa 100 Menschen gebildet hatte und „Einzelne davon polizeiliche Maßnahmen störten“.

Auch dort scheinen sich die Gemüter vorerst wieder beruhigt zu haben. Obwohl es bei der Einschätzung wohl auch mehrere Meinungen geben dürfte. Denn: Grüppchen treffen sich immer noch, aber immerhin halten sie nun Abstand. Das mag eine Momentaufnahme sein. Genau wie die Beobachtung, dass während des Rundgangs am Dienstagabend keine Beamten zu sehen waren, die das Kontaktverbot kontrollierten. Gerade bei Randständigen zeigt sich die Stadt eher nachsichtig. So werden die Gruppen von Süchtigen vor dem Drob Inn, teils mehr als 20 Menschen, nicht ständig auseinandergetrieben.

Der Polizeisprecher Holger Vehren sagte, die Zahl der Vergehen in St. Georg variiere stark. Insgesamt wurden zwischen Hauptbahnhof und Steindamm bislang 350 Verstöße registriert – im Vergleich zu anderen Vierteln kein herausragend hoher Wert. Besonders auffällige Gruppen gebe es nicht. Die Beamten seien jeden Tag im Viertel unterwegs, um die Einhaltung der Regeln zu sichern.

