Hamburg. Radwege an Hauptverkehrsstraßen sollen in Hamburg künftig vermehrt baulich getrennt und höhenversetzt zur Fahrbahn verlaufen, ein bezirkliches Radwegenetz soll sichere Wege, insbesondere für Kinder, zwischen Schulen und Wohnquartieren ermöglichen, und es soll deutlich mehr Fahrradstellplätze in Wohnvierteln und im öffentlichen Raum geben. Auf diese drei und einige weitere Ziele haben sich die Fraktionen von SPD und Grünen mit der Volksinitiative Radentscheid Hamburg geeinigt.

Diese hatte ursprünglich sehr viel weitgehendere Forderungen und dafür vergangenes Jahr mehr als 22.000 Unterschriften eingereicht. Um ein Volksbegehren und eventuell einen späteren Volksentscheid zu verhindern, haben sich Initiative und Regierungsfraktionen in monatelangen Verhandlungen verständigt.

Radfahrer in Hamburg sollen optimale Bedingungen vorfinden

„Die Eckpunkte dabei sind: Mehr Sicherheit, mehr Inklusion, mehr Power“, sagte Grünen-Fraktionschef Anjes Tjarks. „Wir wollen als Stadt noch stärker als bisher dafür sorgen, dass alle Radelnden in unserer Stadt optimale Bedingungen vorfinden und der Umstieg auf‘s Rad noch leichter fällt. Dabei sollen Kinder im Mittelpunkt der Überlegungen stehen.“ Konkretisiert werden die Vereinbarungen in einem ausführlichen Antrag von SPD und Grünen, über den nun die Bürgerschaft beraten muss.

SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf sagte: „Mit der jetzt erzielten Einigung schaffen wir verlässliche und äußerst gute Perspektiven für eine langfristig erfolgreiche Radverkehrspolitik. Sie baut auf den Erfolgen der letzten Jahre auf, verbreitert noch einmal den Fokus und stärkt durch weitere Maßnahmen auch die subjektive und objektive Sicherheit sowie insgesamt die Attraktivität des Radverkehrs – und zwar für alle Hamburgerinnen und Hamburger.“

14 Velorouten führen in die City

Route 1: City–Altona–Othmarschen–Blankenese–Rissen

Trotz Einigung: Initiative hatte sich mehr erhofft

Die Initiativen-Sprecher Dörte Determann und Günther Reimers räumten ein, dass sie sich mehr erhofft hatten. Aber alle Beteiligten wüssten, dass die Hamburger Verkehrspolitik „sehr hartbeinig“ ist, so Reimers: „Wir haben es nicht geschafft, streckenmäßige, zeitliche oder finanzielle Zusagen zu bekommen.“

Dennoch sei einiges erreicht worden. „Wir sind angetreten mit dem Ziel, Radverkehr in dieser Stadt für alle funktionieren zu lassen – für die Starken, die Schwachen, die Schnellen, die Langsamen“, sagte Determann. „Das geht nur, wenn man sehr sichere Radwege baut, die vom motorisierten Verkehr deutlich getrennt sind.“ Da sei man eingestiegen: „Wir werten das als Erfolg.“

CDU: "Verkehrspolitik der letzten fünf Jahre in Hamburg ist gescheitert"

Kritik kam von der CDU: „Es ist für die SPD und vor allem für die Grünen ein Armutszeugnis, dass es einer Initiative von Radfahrern braucht, um überhaupt offen zu sein für notwendige Lösungen“, sagte deren verkehrspolitischer Sprecher Richard Seelmaecker. „Die Verkehrspolitik der letzten fünf Jahre in Hamburg ist jedenfalls gescheitert. Nirgendwo in Deutschland ist es rauer als in Hamburg, obwohl wir Hamburger sonst besonders liberal, freundlich und offen sind. Ungeschützte Radfahrstreifen auf Hauptverkehrsstraßen sind gefährlich. Wir lehnen diese deshalb ab. Stattdessen fordern wir geschützte Radstrecken. Nur damit sorgen wir für die Sicherheit unserer Radfahrer.“