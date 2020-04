Hamburg. Gasalarm in Farmsen: Bei Bauarbeiten an der Straße Neusurenland ist am Dienstagmorgen eine Gasleitung beschädigt worden. Es komme zu einem "starken Gasaustritt", wie Feuerwehrsprecher Dennis Diekmann mitteilte. Es besteht Explosionsgefahr. Die Feuerwehr Hamburg hat bereits mehrere Häuser evakuiert. In einer nahegelegenen Kita und in einem Pflegeheim werden regelmäßig Messungen vorgenommen.

Gasalarm in Farmsen: Bürger sollen Fenster schließen

Gegen 7.45 Uhr hat ein Bagger eine 16-Bar-Hochdruckleitung beschädigt. "Es kommt zu einem hörbaren Gasautritt", sagte Diekmann. "Vier Einfamilienhäuser und ein viergeschossiges Mehrfamilienhaus wurden evakuiert." Gasnetz Hamburg sei dabei, die Gasleitung langsam runterzufahren.

Die Feuerwehr rief die Bürger auch via Twitter auf, Fenster und Türen im Bereich Neusurenland, Berner Heerweg und August-Kroogmann-Straße geschlossen zu halten. Die Feuerwehr ist mit 40 Einsatzkräften vor Ort.