Hamburg. Die Zahl der Coronainfizierten ist am Montag so langsam gestiegen wie nie zuvor seit Beginn der Pandemie. Lediglich 21 neue Infektionen meldete die Gesundheitsbehörde, das entspricht einem Anstieg gegenüber dem Sonntag von nur 0,5 Prozent.

Insgesamt waren oder sind jetzt 4368 Menschen in Hamburg mit dem neuen Coronavirus infiziert. Laut Schätzungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) sind bereits 2600 davon wieder genesen. Ob der sehr geringe Anstieg auch mit verzögerten Meldungen am Wochenende zusammenhängt, werden die kommenden Tage zeigen. Der Senat wies darauf hin, dass die Angaben, falls nötig, am Dienstag korrigiert würden.

Positive Entwicklung: Weniger Coronainfizierte in Kliniken

Auch bei der Zahl der stationären Behandlungen bleibt die Entwicklung erfreulich. Am Montag wurden laut Senat noch 220 coronainfizierte Hamburger in Kliniken versorgt, zwölf weniger als am Sonntag. 75 davon lagen auf Intensivstationen, einer weniger als am Sonntag.

Seit dem Höchststand am Karfreitag mit 267 Klinikfällen ist die Zahl stationärer Covid-19-Patienten damit mehr oder weniger kontinuierlich gesunken. Bedauerlicherweise angestiegen ist auch am Montag die Zahl der Coronatoten. 82 Hamburger sind nun seit Beginn der Pandemie an der Virusinfektion gestorben, drei mehr als am Sonntag.

Zehn "Infektpraxen" und Hotline für Hamburg

Unterdessen haben die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg (KVHH) und der Senat sich auf die Einrichtung von zehn „Infektpraxen“ von Mittwoch an geeinigt. Dort sollen auch Coronaverdachtsfälle untersucht und getestet werden. Unter der telefonischen Hotline 2280-2930 können sich dann Patienten melden, die unter Erkältungssymptomen wie Husten, Fieber oder auch unter Geruchs- und Geschmacksverlust leiden.

Die Infektpraxen sind für Patienten gedacht, die keinen Hausarzt haben oder deren Hausarzt die Behandlung infektiöser Patienten ablehnt. Die Praxen können nur mit telefonisch vergebenem Termin besucht werden, da Warteschlangen vermieden werden sollen.

Pateinten mit schweren Symptomen sollen 116 117 nutzen

Das neue System, das die KVHH und Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) am Montag vorstellten, soll Hamburg auf möglicherweise durch die Lockerungen ansteigenden Fälle von Infektionen, auch normalen Erkältungsinfekten, vorbereiten. Patienten, die schwerere Symptome hätten oder immobil seien, würden weiterhin über den „Arztruf Hamburg“ (116 117) zu Hause aufgesucht, so die KVHH.

Prüfer-Storcks verteidigte bei der Vorstellung den Verzicht auf eine Maskenpflicht in Hamburg: Es sei schlecht, etwas zu verordnen, das man nicht sicherstellen könne, so die Senatorin mit Blick auf nicht ausreichend verfügbare Stoffmasken.

Nur Bruchteil der Hamburger trägt Mund-Nasen-Schutz

Die Beratungen über künftige Maßnahmen gingen aber weiter. Dass der Senat das Tragen von Masken im öffentlichen Nahverkehr dringend empfiehlt, scheint die Hamburger bisher kaum zu interessieren. Wer am Montag mit der U-Bahn in die Innenstadt fuhr, dem fiel schnell auf, dass nur ein Bruchteil einen Mund-Nasen-Schutz trug.

Am auch in Coronazeiten überfüllten Hauptbahnhof tummelten sich die Menschen und berührten Fahrgäste, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs waren – obwohl maximal fünf Prozent der Personen Schutzmasken trugen.

Corona-Hilfe: Hamburg zahlt mehr als 300 Millionen Euro aus:

Hamburger können sich auf Antikörper testen lassen

Derweil haben jetzt alle Hamburger grundsätzlich die Möglichkeit, sich auf Antikörper gegen das neuartige Coronavirus testen zu lassen – Ärzte und auch die Krankenkassen warnen jedoch vor zu hohen Erwartungen für einzelne Patienten.

Die Ergebnisse einer der ersten und nicht repräsentativen Testreihe im Labor Dr. Fenner und Kollegen in der Altstadt hatte ergeben, dass in der untersuchten Gruppe von rund 2000 Menschen die sogenannte Durchseuchung bereits 23-mal so hoch lag wie nach den offiziellen Daten des Senats im Vergleich zur Bevölkerungszahl (das Abendblatt berichtete exklusiv).

Keine Kostenübernahme bei Untersuchung

Nach Angaben des Labors ließen etwa große Unternehmen vermehrt ihre Mitarbeiter auf eine bereits überstandene Infektion testen. Wer sein Blut auf Antikörper untersuchen lassen will, kann in der Regel nicht auf eine Kostenübernahme durch die gesetzlichen Krankenkassen hoffen.

Das betonte der Verband der Ersatzkassen (vdek) in Hamburg. Man trage nur regelhaft die Kosten für die Tests auf eine akute Infektion. „Nur in besonderen Ausnahmefällen mit einer klaren medizinischen Indikation wäre dies auch bei Antikörper-Tests derzeit denkbar“, sagte die vdek-Sprecherin Stefanie Kreiss.

Coronavirus: Verhaltensregeln und Empfehlungen der Gesundheitsbehörde

Reduzieren Sie Kontakte auf ein notwendiges Minimum und halten Sie Abstand von mindestens 1,50 Metern zu anderen Personen

Achten Sie auf eine korrekte Hust- und Niesetikette (ins Taschentuch oder in die Armbeuge)

Waschen Sie sich regelmäßig die Hände gründlich mit Wasser und Seife

Vermeiden Sie das Berühren von Augen, Nase und Mund

Wenn Sie persönlichen Kontakt zu einer Person hatten, bei der das Coronavirus im Labor nachgewiesen wurde, sollten Sie sich unverzüglich und unabhängig von Symptomen an ihr zuständiges Gesundheitsamt wenden

"Risiko von Fehlinterpretationen zu hoch"

Die sogenannte Spezifität der Testverfahren sei nach dem bisherigen Stand noch nicht hoch genug und deshalb „das Risiko von Fehlinterpretationen der Tests zu hoch“, sagte Kreiss.

In einem offenen Brief an die Leitungen der Testlabore und die Patienten warnte der Hausärzteverband Hamburg aus demselben Grund sogar deutlich vor dem Verfahren. „Diese Tests sind nicht nur absoluter Humbug, sondern sie sind auch gefährlich, weil sie die Menschen in falscher Sicherheit wiegen“, sagte der stellvertretende Verbandsvorsitzende Henning Harder.

"Datengrundlage des aktuellen Herstellers ist dünn"

Noch seien die Tests nicht aussagekräftig. „Es gibt erste serologische Tests auf Sars-CoV-2 Antikörper, und die Versuchung ist groß, mich selbst zu testen, ob das Thema Covid-19 für mich durch ist. Die Angaben zu Spezifität und Sensitivität dieser Tests schwanken. Die Datengrundlage des aktuellen Herstellers ist dünn, die Sensitivität wurde an neun Covid-19 Patienten ermittelt“, sagte Harder.

Selbst wenn die Testergebnisse richtig positiv seien, sei unklar, ob die nachgewiesenen Antikörper wirklich Schutz vor einer erneuten Infektion böten. Der Laborarzt Prof. Jörg Steinmann aus dem Labor Dr. Fenner und Kollegen sagte auf Anfrage, der Hausarzt treffe eine „ganz wichtige Klarstellung“.

Antikörper erst nach sechs Wochen nachweisbar

In der Diagnostik sei der Antikörpertest „nur sinnvoll, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Patient sich in der Vergangenheit infiziert hat“. Erst nach sechs Wochen seien die Antikörper mit Sicherheit in den Blutseren nachweisbar. Um sicherzustellen, dass man einen Immunschutz genieße, sei das Verfahren damit für Patienten nicht geeignet.

Das UKE führt selbst eine Studie zu zwei Antikörper-Testverfahren durch. Die Ergebnisse seien bislang positiv, heißt es dazu aus dem Klinikum. Voraussichtlich ab Mai könnte damit begonnen werden, auch das Blut von eingetragenen Blutspendern systematisch auf Antikörper gegen das neuartige Coronavirus zu untersuchen.

Antikörpertest kann auf andere Coronaviren reagieren

Das Universitätsklinikum hatte jedoch bereits darauf hingewiesen, dass es für Hamburger wenig sinnvoll sei, sich selbst testen zu lassen. Auch seien sogenannte Kreuzreaktionen denkbar, also die Bestätigung von Antikörpern gegen andere Coronaviren.

Bei den Hamburger Hausärzten wird das Angebot für Antikörper-Tests in der Praxis noch sehr unterschiedlich gehandelt. Es zeigte sich bereits, dass Patienten ohne vorherige Symptome positiv getestet wurden – sicher zuvor an Covid-19 Erkrankte dagegen negativ.

Corona-Lockerungen: Der Fahrplan für Hamburgs Schulen

Gesundheitssenatorin: Antikörper-Tests zu unsicher

Gesundheitssenatorin Prüfer-Storcks betonte am Montag, die Antikörper-Tests gäben noch keine 100-prozentige Gewissheit im Einzelfall, dass jemand auch immun sei. Dafür seien sie noch zu unsicher.

Für repräsentative Studien seien sie aber zuverlässig genug, dort könne man Fehlerquoten herausrechnen. Die laufenden UKE-Untersuchungen zu Blutspendern könnten künftig belastbare repräsentative Ergebnisse liefern.