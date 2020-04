Hamburg. So herausfordernd die Coronakrise in Hamburg auch ist, gibt es doch wenigstens eine gute Nachricht, über die sich die meisten Hanseaten derzeit zuverlässig freuen dürfen: das Wetter. Waren die vergangenen Wochen schon auffallend sonnig, bleibt es auch in den kommenden Tagen dank dem Hoch Odilo frühlingshaft, warm und trocken im Norden.

"Bis Freitag erreichen wir jeden Tag die maximale Ausbeute von 14 Sonnenstunden", sagt der Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. "Dabei wird es jeden Tag ein bisschen wärmer." Während es am Montag und Dienstag mit etwa 18 Grad noch vergleichsweise kühl bleibt, soll das Thermometer am Mittwoch bereits die 20-Grad-Marke knacken und am Donnerstag und Freitag dann auf bis zu 22 Grad ansteigen.

Wetter in Hamburg: Nachts bleibt es kühl

Kleiner Wermutstropfen: "Hoch Odilo liegt mit dem Schwerpunkt über Skandinavien und ist daher verantwortlich für den kalten Ostwind. Vor allem im Schatten ist es meist sehr frisch", erklärt Jung. Dennoch solle der Sonnenschutz nicht vergessen werden. Nachts kühle die Luft auf vier bis sechs Grad herunter, direkt über dem Erdboden könne es dann sogar Bodenfrost geben.

Wissenswertes zum Thema Frühling:

Der kalendarische Frühlingsanfang ist am 20. März, meteorologisch beginnt der Frühling am 1. März

Krokusse gelten als Vorboten des Frühlings

Im Frühling blühen unter anderem auch: Tulpen, Alpenveilchen, Hyazinthen, Narzissen, Stiefmütterchen

In einigen deutschen Städten werden Frühlingsfeste gefeiert. Das Münchner Frühlingsfest wird in an Anlehnung an das Oktoberfest auch als "Die Kleine Wiesn" bezeichnet. Das Stuttgarter Frühlingsfest ist das größte Europas

Neben der Sonnenbrandgefahr warnt der Meteorologe auch vor dem weiter bestehenden hohen Pollenflug in Hamburg: "Aktuell haben wir Birke, Buche, Eiche und Weide, doch im Laufe der Woche kommen auch erste Gräser und Wegerich ins Spiel."

Trockenheit führt zu erhöhter Waldbrandgefahr

Das sonnige Frühlingswetter hat jedoch noch weitere Auswirkungen. Durch die anhaltende Trockenheit ist auch die Waldbrandgefahr in Hamburg und im Norden gestiegen. Laut Jung habe die Wetterstation am Flughafen in Fuhlsbüttel das letzte Mal am 3. April Niederschlag gemessen, und der habe sich mit einem Liter pro Quadratmeter sehr in Grenzen gehalten.

Der April macht also wieder einmal, was er will, und zeigt sich in diesem Jahr besonders sonnig und trocken – die berühmt-berüchtigen Wintereinbrüche sind bislang ausgeblieben. "Wir verzeichnen schon 185 Sonnenstunden im April. Das sind bereits jetzt 15 Prozent mehr im langjährigen Klimamittel für den gesamten Monat", sagt Jung. "Wir haben derzeit besseres Wetter als Italien oder Spanien."

Wetter: Kleiner Schauer am Wochenende?

Eine eher verhaltene Prognose wagt der Meteorologe für das Wochenende: "Ganz vielleicht ist dann ein kleiner, lang ersehnter Regenschauer möglich. Aber die Wettermodelle sind sich noch nicht einig, wie lange das Hoch Odilo andauern wird."