Hamburg. In der Coronakrise gibt es im Hamburger Handwerk derzeit mehr Verlierer als Gewinner. „Die Betriebe leiden unter Auftragsrückgängen und Umsatzeinbußen“, sagt Kammerpräsident Hjalmar Stemmann. Er appelliert nun an die Hamburger, Solidarität mit den Betrieben zu zeigen und schon länger geplante Umbauten, Reparaturen oder Renovierungen in Auftrag zu geben. Die Arbeit aus dem Homeoffice sei für die Firmen keine Alternative. „Heizungsanlagen lassen sich nicht per Video­stream installieren, Elektroleitungen nicht per Skype verlegen.“ Stemmann sagt: Derzeit sei die Chance auf eine zügige Auftragserledigung besonders hoch.

Bislang hat die Kammer nach seinen Angaben rund 5000 Handwerksbetriebe zu Anträgen auf Kurzarbeit oder die Hilfsprogramme von Bund und Ländern beraten, sagt der Präsident. Das ist immerhin etwa jeder dritte der Betriebe, deren Interessen die Kammer in Hamburg vertritt. Sie beschäftigen insgesamt rund 120.000 Mitarbeiter.

Handwerk zu Coronazeiten: Privatkunden sagen Aufträge wieder ab

Insbesondere die sogenannten Ausbaugewerke hätten derzeit sehr gut zu tun, weil etwa geschlossene Gaststätten und die Luxushotellerie weiter investierten, zum Teil umfangreiche Renovierungen vorgezogen haben oder in Homeoffice-Zeiten angesichts leerer Etagen neue Teppiche oder Böden verlegt werden, sagt Stemmann. Die Stadt habe ebenfalls schnell reagiert und bereits zugeteilte Aufträge terminlich vorgezogen. Darunter seien Grundreinigungen und Renovierungen in Schulen. Solche Arbeiten werden für gewöhnlich in den Sommerferien verrichtet.

Auch die auf Neubaubaustellen tätigen Handwerksbetriebe seien vergleichsweise noch gut ausgelastet. Dagegen sind auf Privatkundschaft ausgerichtete Handwerksunternehmen derzeit im Nachteil. Viele Auftraggeber wollten derzeit keine Handwerker im Haus haben, die sie nicht persönlich kennen, so Stemmann. Auch wegen der Arbeit im Homeoffice würden bereits zugesagte Aufträge in den eigenen vier Wänden von den Kunden zurückgestellt.

Weil die Hotels geschlossen sind, mangele es zudem Textilreinigungen und Wäschereien zum Teil massiv an Aufträgen. „Umso wichtiger ist es jetzt, dass private Haushalte Winterbekleidung, Bettwäsche und Gardinen dorthin bringen“, appelliert Stemmann. Er will sich jetzt dafür einsetzen, dass neben den Friseurbetrieben, die in Hamburg ihre Geschäfte vom 4. Mai unter strengen Hygieneauflagen wieder öffnen können, dann auch die handwerklich organisierten Kosmetikerinnen wieder arbeiten dürfen. Das Tragen von Mundschutz und Handschuhen sei in der Branche ohnehin üblich.