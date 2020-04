Hamburg. Mit einer Drehleiter hat die Hamburger Feuerwehr in der Nacht zu Montag eine Familie aus einer Wohnung in einem brennenden Haus gerettet. Zuvor hatte ein Feuerwehrmann, der ebenfalls in dem dreistöckigen Wohn- und Geschäftsgebäude an der Steilshooper Straße in Steilshoop wohnt, gegen 3.12 Uhr Notruf gewählt und seinen Kollegen detailliert die Lage vor Ort schildern können.

Ein Knall war zu hören, und dichter, schwarzer Rauch und Flammen drangen aus den Schaufenstern eines Ladengeschäftes. Der Feuerwehrmann, der in dem Haus lebt und unverletzt blieb, schilderte seinen Kollegen am Telefon, dass der Treppenraum stark verraucht und den Bewohnern somit der Fluchtweg versperrt sei. Aufgrund dieser genauen Beschreibung rückte die Feuerwehr unter anderem mit zwei Löschzügen, einem Rettungswagen sowie einem Notarzteinsatzfahrzeug an, auch zwei Freiwillige Feuerwehren waren vor Ort.

Rettung unter Atemschutz und mit Drehleiter

Der zuständige Einsatzleiter schickte sofort zwei Trupps mit Atemschutz und je einem C-Rohr zur Menschenrettung in das Gebäude. Parallel dazu holten die Beamten eine Familie mit einem etwa dreijährigen Mädchen über eine Drehleiter aus der Wohnung über dem Laden.

Feuerwehrsprecher Torsten Wesselly: "Den Bewohnern war der Fluchtweg abgeschnitten, so dass wir das Feuer auf 2 Y einstuften, das bedeutet: Menschenleben in Gefahr." Der Kollege habe die Lage eindrucksvoll und präzise geschildert.

Eine Bewohnerin wurde mit einer Brandfluchthaube von einem Trupp über eine tragbare Leiter gerettet. Eine weitere Bewohnerin konnte von einem Löschtrupp mit einer Brandfluchthaube durch den verrauchten Treppenraum aus dem Gebäude geholt werden. Ein Notarzt untersuchte alle fünf Bewohner, Notfallsanitäter versorgten die Verletzungen. Die Bewohner wurden mit dem Verdacht einer Rauchgasinhalation mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Polizei untersucht Brandursache

Die Feuerwehr konnte das Feuer mit zwei C-Rohren auf der Vorder- und Rückseite des Gebäudes im Innen- und Außenangriff schnell löschen. Weil die Intensität des Feuers so hoch war und aufgrund der hohen Brandlast in den Räumen, dauerten die Nachlöscharbeiten längere Zeit. Eine Holzbalken-Geschossdecke musste geöffnet und mithilfe einer Wärmebildkamera auf Glut- und Wärmenester überprüft werden.

Um das stark verqualmte Gebäude zu entrauchen, setzte die Feuerwehr einen Druckbelüfter ein. Die Polizei untersucht nun die Brandursache.