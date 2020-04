Hamburg. Mitten in Barmbek ist die Heimat der T.R.U.D.E. im denkmalgeschützten Gebäudekomplex der ehemaligen New York Hamburg Gummiwarenfabrik an der Maurienstraße in direkter Nachbarschaft zum Museum der Arbeit. Im Mai feiert das Restaurant seinen 15. Geburtstag. Aber statt einer großen Party in den Räumen mit Industriecharme und Platz für bis zu 180 Gäste, muss auch die T.R.U.D.E wegen des Coronavirus bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Aber Holger Völsch und sein Team sind weiterhin für ihre Gäste da und bieten einen Lieferservice an. Wer möchte, kann die Speisen auch vor Ort abholen.

„Das ist eine schwierige Zeit, aber wir machen das Beste daraus. Solange wir nicht unsere Gäste im Restaurant und auf unserer großen Terrasse im Innenhof bewirten können, bringen wir ihnen ein Stück T.R.U.D.E nach Hause. So können wir auch den Kontakt zu unseren Kunden pflegen“, sagt Völsch. Das Angebot können die Kunden täglich von 11.30 Uhr bis 21.30 Uhr in Anspruch nehmen.

Auf der Speisekarte im Internet unter www.trude-hh.de stehen Klassiker wie das große Schnitzel vom Strohschwein Wiener Art, Pasta in Walnuss-Chili-Pesto oder gegrillte Hähnchenbrust vom Kikok aus dem Paderborner Land. Auch Salate, Kindergerichte oder Cocktails – die ansonsten an der Bar gemixt werden - können geordert werden. Bekannt ist die T.R.U.D.E für ihre Burger, die natürlich auch nach Hause geliefert werden. „Wir bereiten unsere Deluxe-Hamburger mit Leidenschaft und Liebe zu. Anstatt maschinell zu wolfen, nehmen wir ein ganzes Rump- oder Ribeye-Steak und schneiden es in zarte Streifen“, sagt Gastronom Völsch.

Seine Philosophie beschreibt er so. „Wir legen Wert auf nachhaltige und regionale Produkte. Unser Strohschwein wächst zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern möglichst stressfrei mit viel Platz und Stroh auf. “

Die T.R.U.D.E ist Partner der Abendblatt-Aktion „Genuss für zu Hause“. Mit dem Coupon erhalten die Kunden bei jeder Bestellung bis zum 30. Juni ein eisgekühltes Ratsherrn-Bier gratis dazu. Für Gastronom Völsch steht fest: „Der Lieferservice kommt gut an, aber wir wollen natürlich unsere Gäste so bald wie möglich wieder persönlich in der T.R.U.D.E verwöhnen.“