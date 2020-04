Weil bislang beispielsweise Geschäfte und Restaurants geschlossen bleiben mussten, können viele Gewerbetreibende ihre Mieten nicht mehr zahlen (Symbolfoto zeigt die Einkaufsstraße in Harburg).

Laut der Hamburger Immobilienwirtschaft ist der Wohnungsmarkt noch nicht so stark betroffen. Unternehmer geraten hingegen in Not.