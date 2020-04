Hamburg. Die Stadtreinigung Hamburg hat die öffentliche Toilette am Kinderspielplatz Bullerberge in Planten un Blomen komplett umgebaut und saniert. Von Freitag an ist das Toilettenhäuschen in neuem und vor allem buntem Glanz wieder geöffnet. Das teilte die Stadtreinigung am Donnerstag mit.

Die Benutzung ist kostenlos. Die neue Toilette der Stadtreinigung Hamburg hat keine Herren- und Damenseite mehr, dafür wurde eine Unisex-Lösung sowie ein separater Urinalraum geschaffen. So wurde auch das Problem „Männer mit Töchtern/Frauen mit Söhnen“ gelöst, das insbesondere in der Nähe eines Kinderspielplatzes eine Rolle spielt. Selbstverständlich gelten auch hier die aktuellen Abstandsregeln.

Toilettenhäuschen wird von einer Person betreut

"Die Anlage wird künftig personalbetreut betrieben und ist behindertengerecht gebaut worden", heißt es in der Mitteilung. Das Toilettenhäuschen verfüge über abgesenkte und damit kindgerechte Urinale und einen Wickeltisch.

Die gesamte Anlage inklusive Dach, Fenster, Türen, Lüftung und Heizung wurde seit Februar 2020 saniert. Neu eingebaut wurden Fliesen, Toiletten- und Waschbecken.