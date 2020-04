Hamburg. 94 Prozent der knapp 15.000 künftigen Hamburger Fünftklässler können nach den Sommerferien ihre Wunschschule besuchen. Wie die Schulbehörde am Donnerstag mitteilte, sei es gelungen, fast alle Erstwünsche zu erfüllen.

„Hamburg bietet Eltern und Kindern die freie Schulwahl und zudem innerhalb kurzer Entfernungen zahlreiche weiterführende Schulen zur freien Auswahl", so Schulsenator Ties Rabe. Deshalb sei es jedes Jahr eine große und nicht einfache Aufgabe, möglichst vielen Schülerinnen und Schülern den Platz an ihrer Wunschschule zu geben.

"Ich freue mich sehr, dass Schulleitungen und Behörde es seit Jahren schaffen, dass deutlich über 90 Prozent aller Schülerinnen und Schüler an ihre Wunschschule kommen".

Hamburger wählen wieder mehr Gymnasien

Während das hohe Niveau der Anmeldezahl für die Hamburger Stadtteilschulen aus dem Vorjahr in diesem Jahr nahezu konstant geblieben sei, würden Gymnasien wieder mehr angewählt.

So werden laut Behörde an den 62 staatlichen Gymnasien nach den Sommerferien insgesamt knapp 7600 Schüler eingeschult (Vorjahr rund 7200), an den 58 staatlichen Stadtteilschulen sind es ähnlich wie im Vorjahr voraussichtlich knapp 7000 Schüler.

Es sei jedoch damit zu rechnen, dass an den Stadtteilschulen noch sehr viel mehr Schülerinnen und Schüler eingeschult werden, da erfahrungsgemäß in dieser Schulform immer noch viele Nachmeldungen bis zum Schuljahresstart eingingen, teilte die Schulbehörde mit.

Zahl der künftigen Fünftklässler gestiegen

Nachdem im Jahr 2019 die Schülerzahl der fünften Klassen nahezu stagnierte, sind die Schülerzahlen in 2020 für die zukünftigen fünften Klassen wieder gestiegen, um insgesamt 358 von 14.358 (2019) auf jetzt 14.716 (2020).

Erfreulich sei zudem, dass an Hamburgs Gymnasien und Stadtteilschulen im kommenden Schuljahr mit 122 Gastschülerinnen und Gastschülern erneut mehr Schülerinnen und Schüler aus Schleswig-Holstein aufgenommen werden können (Vorjahr: 107). Gastschüler können dann aufgenommen werden, wenn Hamburger Schulen noch freie Plätze zur Verfügung haben.