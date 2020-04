Hamburg. Polizisten haben am Mittwochabend drei Männer in Horn festgenommen. Sie werden verdächtigt, mit Marihuana "in nicht geringen Mengen" gehandelt zu haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Auf die Spur der Männer habe die Beamten ein verdächtiger Geruch gebracht.

Mehrere Funkstreifenbesatzungen hätten gegen 19.15 Uhr nach einem Zeugenhinweis ein Mehrfamilienhaus im Ilexweg in Horn überprüft. Dort sollte es nach Marihuana riechen, hieß es. Die Polizisten umstellten das Haus und identifizierten schließlich eine Wohnung im Hochparterre. Noch bevor die Beamten die Wohnung betraten, wollten zwei Männer diese erst durch ein Fenster, dann über den Balkon fluchtartig verlassen. Letztlich öffneten sie den Einsatzkräften aber die Tür.

Drei Kilogramm Marihuana und Verpackungsmaterial

In der Wohnung fanden die Beamten rund drei Kilogramm Marihuana, professionelles Verpackungsmaterial und mehr als 1000 Euro mutmaßliches Dealgeld. Die beiden polizeibekannten 26 und 28 Jahre alten Männer wurden vorläufig festgenommen.

Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen erschien ein 38-Jähriger am Einsatzort. Bei diesem ebenfalls polizeibekannten Mann handelte es sich zwar um den Mieter der Wohnung, er war dort aber bereits ausgezogen. Auch er wurde vorläufig festgenommen.

Ermittler des Drogendezernats übernahmen die kriminalpolizeilichen Sofortmaßnahmen. Sie durchsuchten mehrere Wohnungen und fanden in der Wohnung des 26-Jährigen in Eißendorf unter anderem weiteres Marihuana, Verpackungsmaterial und etwa 250 Euro mutmaßliches Dealgeld. Die beiden 26 und 28 Jahre alten Verdächtigen wurden einem Haftrichter zugeführt. Der 38-Jährige wurde mangels Haftgründen wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Die abschließenden Ermittlungen des Drogendezernats, insbesondere auch zu den einzelnen Tatbeteiligungen, dauern an.