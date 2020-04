Hamburg. Es sind historische Werte, die die automatische Zählstelle im Elbtunnel am Osterwochenende ermittelt hat: Noch nie seit Bestehen des Tunnels sind derart wenige Fahrzeuge auf der A 7 unterwegs gewesen. Am Ostermontag waren es nur 38.789 Pkw und 2978 Lkw. Zum Vergleich: Am Ostermontag 2019 durchfuhren 113.176 Pkw und 5509 Lastwagen den Elbtunnel. Für das Bauwerk und für die A 7 in Hamburg dürfte es mit Abstand das ruhigste Osterwochenende seit der Eröffnung im Jahr 1975 gewesen sein.

Bereits drei Jahre nach der Inbetriebnahme wurden im Tunnel täglich 69.706 Pkw gezählt. 1982 waren es bei einer nun differenzierteren Zählweise im Schnitt 76.095 Pkw täglich, an Sonn- und Feiertagen immerhin noch 65.969 Pkw – damals schon rund 30.000 Fahrzeuge mehr als an diesem Montag. Wirkungsvoller, als es jedes Fahrverbot tun würde, sorgt das Coronavirus nun für eine leere und leise Autobahn.

Straßenbauer können in der Corona-Zeit viele Schäden beseitigen

Gute Zeiten auch für die Straßenbauer. Sie könnten jetzt viele Schäden beseitigen, viele Autobahnen verbreitern, ohne Staus und Verspätungen zu produzieren. Allerdings haben große Baustellen einen langen planerischen Vorlauf, beschleunigen lässt sich das nur sehr begrenzt. Gelungen ist das nun immerhin bei der Sanierung der Flughafenumgehung in Fuhlsbüttel. Sie sollte ursprünglich Mitte des Jahres beginnen, wird nun aber vorgezogen.

Möglich wird das, weil die bereits beauftragte Firma Kemna freie Kapazitäten hat. Und so kann die B 433 mit den Terminalzufahrten nun in einer Zeit saniert werden, in der es deutlich weniger Flüge und deutlich weniger Passagiere gibt. Von Mittwoch, 22. April (6 Uhr), bis Montag, 27. April (4 Uhr), werden Terminalzufahrten und Rampen ausgebessert. Umleitungen sind ausgeschildert. Vom 21. bis 25. Mai wird die Fahrtrichtung Norden zwischen der eingehausten B 433 und dem Ring 3 saniert. Im Juni (19. bis 22.) wird die Fahrtrichtung Süden zwischen Ring 3 und Einhausung gesperrt, ebenso die Rampen zu den Terminals. Umleitungen sind ausgeschildert.