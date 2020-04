Hamburg. Aus Angst, sich im Wartezimmer anzustecken, bleiben dieser Tage viele Patienten den Praxen und Kliniken fern – obwohl sie unter Beschwerden leiden und gern einen Arzt konsultieren würden. Der Ausweg: Sprechstunde per Telefon oder Video. Auch das UKE setzt nun während der Coronapandemie auf Telemedizin. 40 Mediziner, unter anderem aus den Fachbereichen Infektiologie, Rheumatologie und Psychotherapie, bieten dies seit Anfang des Monats an. Auch in der Flüchtlingsambulanz wird die Technik genutzt, weitere Bereiche sollen bis Ende April folgen.

„Wir möchten unseren Patienten weiterhin die bestmögliche Versorgung anbieten, aber gleichzeitig die phy­sischen Kontakte reduzieren“, sagt Tillmann Halbuer, Kaufmännischer Geschäftsführer des UKE-Ambulanzzen­trums. „Die Telemedizin ist für Patienten mit einem geschwächten Immunsystem, aber auch für Patienten, die nicht aus Hamburg kommen, eine passende Alternative.“ Über gesicherte Netzwerke könnten die Ärzte so ambulante Therapien per Video durchführen, die Patienten nähmen daran von zu Hause aus über den Computer, das Tablet oder ihr Smartphone teil.

Experten hatten schon zu Beginn der Coronakrise die Videosprechstunde empfohlen

Schon zu Beginn der Coronakrise hatten bundesweit Experten die Videosprechstunde empfohlen, auch der Health Innovation Hub, der sogenannte Think Tank des Bundesgesundheitsministeriums, hatte die Vorteile betont. Und tatsächlich sei seither das Interesse vieler Mediziner an der neuen Technik „sprunghaft gestiegen“, wie das deutschlandweite Ärztenetzwerk NeuroTransData (NTD) berichtet. Früh dabei war in Hamburg zum Beispiel die HNO-Gemeinschaftspraxis an der Oper. „Telefonische Beratungen mit dem Ziel, Patienten nicht wieder eigens in die Praxis kommen zu lassen, machen wir schon seit Jahren. Das ist sehr effektiv, wenn es beispielsweise nur darum geht, das Ergebnis eines Abstrichs und die Frage nach einem Antibiotikum zu klären“, sagt Dr. Stefan Tesche. Neu sei jetzt die Videosprechstunde, die schon gut angenommen werde.

„Als primäre Beratung für Patienten, die Sorgen vor einer Coronainfektion haben, bietet sich das an“, sagt der Hals-Nasen-Ohren-Facharzt. Aber auch für Wundkontrollen nach Operationen oder Verlaufsgespräche empfänden seine Kollegen in der Gemeinschaftspraxis und auch er das Vorgehen als „sehr praktisch. Wir werden das Angebot auf jeden Fall auch nach der Krise aufrechterhalten und arbeiten zudem an einer Lösung, wie man künftig auch Rezepte online ausstellen kann.“ Auch Dr. Matthias Riedl, Ärztlicher Direktor des Medicum Hamburg, in dem sich eines der traditionsreichsten Diabeteszentren Deutschlands und Europas größtes Zentrum für Ernährungsmedizin befinden, und sein Team bieten Telemedizin und Videosprechstunden an.

Viele Patienten wollen die Krise lieber abwarten

„Das haben wir schon vor Corona getan, jetzt aber noch weiter ausgebaut“, sagt der Mediziner, der dem Fernsehpublikum als einer der beliebten NDR-„Ernährungs-Docs“ bekannt ist. „Man muss aber auch sagen, dass maximal 30 Prozent unserer Patienten das annehmen. Die Mehrheit sagt dann doch: Herr Doktor, ich warte lieber ab und komme nach der Krise persönlich vorbei – wann auch immer das sein wird.“

Der Hals-Nasen-Ohren-Facharzt Dr. Stefan Tesche.

Foto: Sabine Tesche

Einer der ersten Landärzte, die wegen Corona auf Telemedizin gesetzt haben, ist Jan Gerlach, seit 2013 betreibt der gebürtige Hamburger seine Praxis in Scheeßel. Schon vor der Pandemie habe er häufiger an Videosprechstunden gedacht, erzählt der Allgemeinmediziner, der auch Proktologe und Reisemediziner ist. „Allerdings ist der stressige Praxisalltag meist zu schnell für Innovationen.“

Wenn seine Arzthelferin, die speziell ausgebildet ist, um sich intensiv um ältere Patienten außerhalb der Praxis zu kümmern, zu Hausbesuchen auf abgelegenere Bauernhöfe gefahren sei, habe man Telemedizin allerdings immer schon mal ausprobiert. „Da haben wir dann schon festgestellt, dass der Ausbau der Funknetze im ländlichen Bereich ein echter Fortschritt wäre. Schlechter Empfang bedeutet in diesen Fällen schlechte Medizin“, so der Arzt.

Die neue Technik wird von Tag zu Tag besser angenommen

Die neue Technik werde „von Tag zu Tag besser“ angenommen, sagt Jan Gerlach. „Heutzutage haben fast alle Senioren ein Smartphone, können mit dem Internet und seinen Angeboten umgehen.“ Allerdings dürfe man nicht unterschätzen, wie wichtig für viele ältere Patienten der Gang zum Hausarzt sei – auch aus gesellschaftlichen Gründen. „Da geht es auch um das Klönen im Wartezimmer – und das kann die Videosprechstunde nicht ersetzen.“

Aus medizinischer Sicht sei die Videosprechstunde eine gute Methode, die er nach der Krise weiter nutzen und anbieten möchte. „Sie schafft mehr Zeit für Untersuchungstermine, die ich ich vorher nicht hatte. Mit dem Doc vom Sofa aus Befunde besprechen und das weitere Vorgehen erörtern – wie genial praktisch ist das?“ Insofern liege in der Krise auch die Chance für technische Erneuerung in den Arztpraxen.

