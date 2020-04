Hamburg. Die Hamburg Harley Days und das Eppendorfer Landstraßenfest sind nach Abendblatt-Informationen weitere Großveranstaltungen, die wegen des Coronavirus verlegt werden. Auch für den Schlagermove ist ein neuer Termin am ersten Septemberwochenende im Gespräch. Der Hafengeburtstag vom 8. bis 10. Mai wurde bereits vor geraumer Zeit abgesagt. Der Haspa Marathon Hamburg vom 19. April auf den 13. September verlegt.

Wegen Corona: Neuer Termin für Harley Days

Noch am Mittwochnachmittag stand der 26. bis 28. Juni als Veranstaltungstermin auf der offiziellen Internetseite der Hamburg Harley Days. Doch auch dieses Event auf dem Großmarkt inklusive Motorradparade durch die Stadt wird nicht wie geplant stattfinden. Der neue Termin ist vom 21. bis zum 23. August.

Veranstalter Uwe Bergmann bestätigte auf Abendblatt-Anfrage. „Wir haben uns mit allen Beteiligten auf diesen neuen Termin verständigt. Der ursprüngliche Termin wäre in gut zwei Monaten und dann wird hier in Hamburg sicherlich noch nicht der gesamte Tourismusapparat wieder hochgefahren sein. Zu den Harley Days reisen Besucher aus ganz Europa an und die brauchen geöffnete Restaurants und Hotels.“

Halbe Million Menschen als Besucher erwartet

Etwa eine halbe Million Menschen werden zu der Großveranstaltung erwartet. Das Business von Uwe Bergmann ist durch Corona komplett zum erliegen gekommen. „Wir sind aktuell arbeitslos. Das Problem ist diese Unsicherheit, denn keiner weiß, wann dieser Shut Down ein Ende hat. Wir können zwar Veranstaltungen um einige Monate verlegen, aber ob die dann tatsächlich stattfinden dürfen, kann man heute noch gar nicht absehen“, sagt Bergmann, der auch die Hamburg Cruise Days organisiert, die aber regulär erst wieder für 2021 geplant sind.

Der Schlagermove ist eine der beliebtesten Veranstaltungen in der Hansestadt. Seit 1997 wird dieses Fest der guten Laune auf dem Kiez gefeiert. Bis zu einer halben Million Schlagerfreunde sind dann auf der Straße dabei, wenn die Trucks vom Heiligengeistfeld über den Hafen und die Reeperbahn rollen und an Bord Schlagerstars für Stimmung sorgen.

Termin für Schlagermove steht auf Kippe

Als Termin ist der 4. Juli – inklusive Warm-Up-Party am 3. Juli auf dem Heiligengeistfeld - bereits seit langem gesetzt. Doch wegen Corona, steht auch dieser Termin auf der Kippe. „Wir beobachten wie alle zurzeit, die Entwicklungen der Folgen des Coronavirus sehr aufmerksam. Derzeit ist es so, dass der Schlagermove im Juli von behördlicher Seite bisher nicht untergesagt wurde. Es gibt auch noch keine verbindlichen Hinweise, dass er am 4. Juli nicht gefeiert werden darf.

Das Veranstaltungsverbot der Stadt Hamburg gilt bislang bis zum 30. April“, so Sprecher Axel Annink. Aber die Veranstalter haben sich bereits „vorsorglich mit den beteiligten Behörden auf einen möglichen Ersatztermin am 4. und 5. September verständigt“, so Annink. In den nächsten Wochen wird dann fest stehen, ob das Event im Juli oder September veranstaltet wird.

Schlagerfans müssen sich in Geduld üben

„Bis zu einer endgültigen Entscheidung, werden die Schlagermovefans in diesen turbulenten Zeiten noch um etwas Geduld gebeten. Das Leben muss nach dieser außergewöhnlichen Krise so unbeschwert und fröhlich wie irgend möglich weitergehen. Hierzu können und wollen wir mit unseren Schlagermove OnTour-Partys sowie dem Schlagermove Hamburg gern beitragen“, sagte Hossa-Hossa-Chef Frank Klingner.

Eindrücke des Schlagermoves 2019

Ja, das sind alles Leute, die unbedingt beim Schlagermove mitmachen wollen. Nein, wir wissen auch nicht, warum. Foto: Georg Wendt / dpa

Das obligatorische Bild von der Brücke an der Helgoländer Allee (Wir hätten ihnen jetzt auch eines aus den Vorjahren unterjubeln können, das hätten Sie gar nicht mitbekommen). Foto: Georg Wendt / dpa

Uns fallen leider keine weiteren Schlager ein, in denen es um Regen geht, deswegen hier eine ganz Songtext-freie Impression vom 23. Schlagermove. Foto: Georg Wendt / dpa

Ausgelassenheit mit Dosenpils und Plastikperücke. Besonders praktisch: Wenn man nicht hinter sich schaut, weiß man nicht, was meterologisch noch auf einen zukommt. Foto: Michael Rauhe / HA

Peter Sebastian (hinten, Mitte) hat den Charity-Truck für Rollstuhlfahrer ins Leben gerufen, der in diesem Jahr seine Schlagermove-Premiere feierte. Foto: Georg Wendt / dpa



Humpahumpatätärätäta - oder so. Und dann auch noch Bremer Bier trinken. Foto: Michael Rauhe / HA

Schlagermove-Premiere: Der Truck für Rollstuhlfahrer. Foto: Michael Rauhe / HA

Kaffeekönig trifft Schlagerkönig: Peter Sebastian (r.) und sein Mäzen Albert Darboven, der den von Sebastian konzipierten Rollstuhl-Truck unterstützte. Foto: HA

Immerhin halten sie sich an das vorgegebene Motto: "Weine nicht, wenn der Regen fällt" Foto: Michael Rauhe / HA

Bereit für die große Sause: Besucher des Schlagermoves in Hamburg. Foto: dpa



Zur Sicherheit den Schirm dabei: Schlagerfans sind auf alles eingestellt. Foto: dpa

Hossa! Hossa! Hossa! Foto: Georg Wendt / dpa

Von der Stubenfliege Puck bis zum Afro-Look: Eine Kostümauswahl. Foto: dpa

Per E-Scooter zum Schlagermove. Foto: dpa

Indianer! Hippies! Oder doch Indianer? Foto: dpa



Ohne Liebe geht gar nichts. Foto: dpa

Die drei lustigen beiden waren beim Schlagermove zu siebt. Foto: Michael Rauhe / HA

"Karl, wo bist du?" "Na, am Truck." "Wo denn?" Ich bin der mit dem Strohhut!" Foto: Michael Rauhe / HA

Ja, es ist genau so laut, wie das auf dem Bild aussieht. Foto: Michael Rauhe / HA

Gut Ding will Weile haben - und die Anwohner freuen sich über Menschen, die für die Notdurft nicht auf Hauseingänge zurückgreifen. Foto: Michael Rauhe / HA



Veranstalter Bergmann muss unterdessen nicht nur die Harley Days verlegen. Ein weiteres Projekt des Unternehmers war das Fan-Fest auf dem Heiligengeistfeld anlässlich der Fußball-Europameisterschaft vom 12. Juni bis 12. Juli diesen Jahres. Auch die EM wurde wegen des Coronavirus um ein Jahr verlegt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Eppendorfer Landstraßenfest ebenfalls verlegt

Das Eppendorfer Landstraßenfest gehört seit den 80er Jahren zu den beliebtesten Veranstaltungen in Hamburg, es kommen Jahr für Jahr hunderttausende Besucher. Aber auch die müssen sich gedulden, denn das Eppendorfer Landstraßenfest wird Coronabedingt anstatt am ersten Juniwochenende, jetzt am 12. und 13. September veranstaltet.