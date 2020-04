Sondersitzung des Landtags am Freitag zu Corona-Regeln

Kiel. Schleswig-Holsteins Landtag wird am Freitag (15.00 Uhr) in einer Sondersitzung über die Entwicklungen in der Corona-Krise beraten. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will dazu eine Regierungserklärung abgeben. Bereits am Freitagvormittag sind Ausschusssitzungen geplant, wie eine Landtagssprecherin am Dienstag sagte. Während der Plenarsitzung soll erneut genügend Abstand zwischen den Abgeordneten gewährleistet sein. Ein Teil der Abgeordneten will zudem einen Mundschutz tragen. Kein Thema ist am Freitag aber der Nachtragshaushalt. Die Landesregierung will das Corona-Hilfsprogramm auf eine Milliarde Euro erhöhen. Darüber soll das Parlament im Mai beraten.