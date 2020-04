53 Infizierte in Pflegeheim: Krankenhäuser vorgewarnt

Bad Oldesloe. Nachdem 53 von 70 Bewohnern in einem Pflegeheim in der Gemeinde Rümpel bei Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) positiv auf das neuartige Coronavirus getestet wurden, sind die Krankenhäuser in der Region vorsorglich über den Fall informiert worden. Bisher seien aber keine schweren Erkrankungen festgestellt worden und kein Infizierter im Krankenhaus, sagte Amtsarzt Jörg Günther am Dienstag in Bad Oldesloe bei einer Pressekonferenz des Kreises Stormarn bei Hamburg. Entscheidend dürfte die zweite Woche nach der Infizierung werden. Auch 19 von 58 Mitarbeitern des betroffenen Wohnparks Rohlfshagen seien infiziert.

Günther verteidigte die Entscheidung, dass auch infizierte Pflegekräfte weiterhin in der Einrichtung infizierte Bewohner betreuten. Dies liege daran, dass Demenzkranke auf vertraute Pflegekräfte angewiesen seien. Im übrigen entspreche dieses Vorgehen auch den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts.