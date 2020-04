Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Lenzen, Präsident­ der Universität Hamburg

Hamburg. Viele Schülerinnen und Schüler, Eltern und das pädagogische Personal fragen sich in diesen Tagen, ob die Einschränkungen auch ihrer Bildungsarbeit eigentlich rechtmäßig sind. Das ist auch, aber nicht nur, eine juristische Frage, vor allem aber eine pädagogische. Denn wir wollen unsere Kinder ja zu demokratischer Freiheit erziehen – und das im „Gefängnis“ der eigenen, oftmals engen Wohnung, ohne körperliche Kontakte zu anderen? Kann so zur Freiheit erzogen werden?

Ja, das ist möglich, in einer Hinsicht sogar leichter als im lärmumtobten Klassenzimmer. In seinem berühmten Fesselgleichnis lässt Platon den Philosophen Sokrates, der gefesselt in Gefangenschaft lebt, eine Erfahrung mitteilen. Sokrates sagt sinngemäß, als ihm die Fesseln entfernt werden: Nur wer die Fessel kennt, kann ihre Abwesenheit wertschätzen. Er will sagen: Freiheit ohne die Erfahrung der Unfreiheit ist nicht denkbar.

Die Sehnsucht nach Freiheit nährt sich aus der Erfahrung der Unfreiheit, aus dem Zwang des Notwendigen. Menschen­ haben ihre Fesseln dann abgestreift­, wenn sie in Unfreiheit lebten – das uns allen noch gegenwärtige Beispiel der deutschen Revolution von 1989 zeigt es.

Wir lernen zu schätzen und zu verteidigen, was auf dem Spiel steht. Im Augenblick ist es die bedrohte Freizügigkeit (Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern!), die Selbstbestimmtheit der Person (Versammlungsverbote), die freie Berufsausübung (Schließung von Geschäften), ja, das Grundprinzip der parlamentarischen Demokratie überhaupt, wenn Parlamente nur in halber Besetzung tagen. Viele andere Verfassungsgarantien sind ebenfalls betroffen.

Jetzt kommt es darauf an, dass wir unseren Kindern und Lernenden aus ihrer Lernsituation heraus produktiv vor Augen führen, was auf dem Spiel steht: die Lebensweise in der alteuropäischen Tradition seit der Französischen Revolution. Was für eine Chance, unserer Demokratie, die schon sehr zu lahmen drohte, einen kraftvollen Schub zu verschaffen!

Mit Sicherheitsabstand: Menschen sitzen und liegen am Hamburger Elbstrand in Övelgönne. Bei schönem Wetter hielt es am Montag viele Menschen nicht zu Hause. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Mit und ohne Corona: Am Karfreitag war der Fischereihafen von Niendorf (Ostsee) noch voller Menschen (r.), am vergangenen Sonnabend menschenleer. Foto: Markus Scholz / dpa

Ungenutzte Strandkörbe stehen am Nordseestrand in St. Peter-Ording. Während normalerweise zu dieser Zeit Feriengäste den Strand bevölkern, ist wegen der Einschränkungen durch das Coronvirus nur Einheimischen der Besuch des Strandes erlaubt. Foto: Carsten Rehder / dpa

Auf der Autobahn 23 herrschte Richtung Nordsee herrschte am Wochenende gähneende Leere. Nur Einheimischen und Berufstätigen der Besuch der Küstenorte gestattet. Foto: Carsten Rehder / dpa

Benita und Immanuel Grosser zu Beginn einer Yogastunde, die sie per Smartphone live im Internet streamen. Das Yoga-Zentrum "Y8" in Hamburg-Eimsbüttel, ein gemeinnütziger Verein und Kunstraum, überträgt täglich mehrere Kurse per Livestream. Foto: Christian Charisius / dpa



Beim HSV wird seit Montag nach fast vier Wochen Zwangspause wieder trainiert. Die Spieler gehen im empfohlenen Abstand voneinander auf den Platz, Zuschauer sind nicht zugelassen. Foto: Ulrich Perrey / dpa

In der verwaisten Kieler Sparkassen-Arena, wo sonst der THW Kiel regelmäßig vor 10.000 Zuschauern Handball spielt, scheinen sogar die Stuhlstapel auf Sicherheitsabstand zueinander platziert worden zu sein. Foto: Martin Rose / Getty Images

Polizisten überwachen am Sonabend die Coronavorschriften am Hamburger Elbstrand. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil streift sich vor der Besichtigung der Zender-Textilfabrik in Osnabrück eine Gesichtsmaske über, die dort hergestellt wird. Foto: Friso Gentsch / AFP

Entlang der Hamburger Außenalster wurde für die Fußgänger ein Richtungsverkehr eingerichtet und ein Mindestabstand von zwei Metern vorgeschrieben. Foto: via www.imago-images.de / imago images/Nikita



Trotz des schönen Wetters blieb die Kieler Innenstadt am ersten Aprilwochenende weitgehend menschenleer. Foto: Guenter Nowack / imago images/penofoto

Seit im nicht systemrelevanten Einzelhandel der Ladenverkauf zur Eindämmung des Corona-Virus untersagt wurde, liefert der Lübecker Buchhändler Finn-Uwe Belling bestellte Literatur direkt zu den Kunden ans Haus. Foto: Markus Scholz / dpa

Geff Harrison singt jeden Nachmittag auf seinem Balkon in der Gustav-Falke-Straße in Eimsbüttel. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Vor einem Eiswagen im Stadtpark hat sich am Sonntag eine Schlange gebildet. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Corona macht's möglich: Diese Paddler haben trotz herrlichsten Wetters die Außenalster am Sonntagmittag weitgehend für sich. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services



Hamburgs erstes Drive-in-Testzentrum hat am Montag in Bergedorf offiziell seinen Betrieb aufgenommen. Foto: Christina Rückert

Zahlreiche Spaziergänger gehen am Sonntag am Elbstrand spazieren. Foto: Georg Wendt / Georg Wendt/dpa

Polizeikontrolle in Schleswig-Holstein: Hunderte Hamburger wurden am Wochenende an den Landesgrenzen abgewiesen. Foto: Carsten Rehder / dpa

Hamburg: Eine berittene Polizistin kontrolliert die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen. Foto: dpa

Bei bestem Frühlingswetter war am Sonntag, den 5. April, einiges los am Falkensteiner Ufer. Aber (fast) alle halten sich an die Abstandsregel. Foto: Franziska Coesfeld



Handelskammer: Wahl zum Präsidium mit Holger Stanislawski und einem Mann mit Maske. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Restaurant-Inhaber Florian Ridder (l.) übergibt seine Gerichte im Karoviertel in Hamburg per Ramen-Rutsche an die Kunden. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Abstand, bitte! Das gewählte Handelskammer-Präsidium (v. l. n. r.): Niels Pirck, Martina Warning, Wilhelm van der Schalk, Astrid Nissen-Schmidt, Bettina Hees , der neue Präses Norbert Aust sowie Wilfried Bauer. Foto: Michael Rauhe / Funke Foto Sevices

Isemarkt: „Bitte rechts anstellen! Bitte Abstand halten! Gerne Kartenzahlung!“ Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Impressionen aus Hamburg: Die Elbphilharmonie vom Hafen aus gesehen. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey



Der Aussichtspunkt am Alten Elbtunnel. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

Einsame Passanten an den Landungsbrücken. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

„Udo’s Imbiss“ in Wilhelmsburg – natürlich auch geschlossen. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

Die geschlossene Krypta im Michel. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

Einsamer Radler auf der Alten Elbbrücke. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey



Schild im geschlossenen Rathaus. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

Abgesperrte Trimm-dich-Station an der Außenmühle in Harburg. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

Stephan Garbe (l), Geschäftsführer der Spirituosen-Manufaktur "Gin Sul", Rafael Viera (M), Destillateur, und der Pharmazeut Lasse Gnekow von der Adler Apotheke prüfen den Alkoholgehalt beim Mischen eines Desinfektionsmittels. Die Hamburger Spirituosen-Manufaktur hat mit Hilfe der Adler Apotheke ihren Betrieb vorübergehend auf die Produktion von Hände-Desinfektionsmittel umgestellt. Foto: Christian Charisius / dpa

Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft im großen Festsaal des Rathauses in Corona Zeiten. Foto: Andreas Laible

Das Hallenbad auf St. Pauli ist ab Mittwoch für Obdachlose geöffnet. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa



Landung einer französischen Militärmaschine am Flughafen Hamburg: Helfer in Schutzkleidung brachten die Patienten zu Krankenwagen. Foto: Michael Arning

Klinikum Bad Bramstedt in der Corona-Krise: Schwester Nicole – sie näht für den Notfall Gesichtsmasken aus Baumwollstoffen, die in die Kochwäsche gehen (falls die regulären Masken ausgehen). Foto: Wolfgang Klietz

Prof. Stefan Kluge ist Direktor der Klinik für Intensivmedizin des UKE. Foto: Axel Heimken / dpa

Hamburg: Menschen musizieren in der Schinkelstraße (Winterhude) in ihren Fenstern und auf den Balkonen. Foto: Roland Magunia / Roland Magunia/Funke Foto Services

Auch am Elbstrand von Övelgönne überprüft die Polizei regelmäßig das Einhalten des Kontaktverbots. Foto: Imago/Nikita



Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher bei einer Telefonaktion des Abendblatts zur Coronakrise Foto: Andreas Laible / HA

Marcell Jansen (r. im Bildschirm) hatte seinen ersten öffentlichen Auftritt als HSV-Aufsichtsratsvorsitzender in einer virtuellen Pressekonferenz. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Nackte Schaufensterpuppen mit Atemschutzmasken in einem Schaufenster in Wien. Foto: Privat / dpa

Hamburg: Ein Herz leuchtet an der Fassade des Hamburger Westin-Hotel in der Elbphilharmonie. Foto: Christian Charisius / dpa

Hamburg: Die beiden Aida-Schiffe "Aidaaura" und "Aidacara" (r) liegen am Kreuzfahrt-Terminal Steinwerder. Die Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida Cruises hat die Fahrten ihrer 14 Schiffe umfassenden Flotte wegen der Ausbreitung des Coronavirus zunächst bis Anfang April eingestellt. Foto: Christian Charisius / dpa



Polizisten patrouillieren vor dem Eingang zu einem Supermarkt auf einer Einkaufsstraße in Hamburg. Foto: Axel Heimken / dpa

Baumwall vor der Elbphilharmonie: Leere Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Gastronom Thomas Pinçon muss wegen Corona seinen Laden Cafe des Artistes am Gerhart-Hauptmann-Platz im Thalia Theater schließen. Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Leere U-Bahn U3 Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Hamburg: Eine Frau geht in dem sehr verwaisten Hamburger Hauptbahnhof auf dem Bahnsteig. Foto: Georg Wendt / dpa



Alsterarkaden Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Leerer Rathausmarkt Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Eine Anästhesistin richtet ein Intensivbett für einen Coronapatienten ein. Foto: Felix Kästle / dpa

Ein Medizinerin schaut auf einen Corona-Test im Labor. Foto: Hans Klaus Techt / dpa

Museen in Zeiten der Corona Krise: Die Direktorin des Bucerius Kunst Forums, Kathrin Baumstark, zeigt Werke von David Hockney. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services



Die Baumärkte boomen. Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Scharbeutz: Ein Polizist kontrolliert Fahrzeuge mit nicht lokalen Kennzeichen, um das Einreiseverbot für Touristen nach Schleswig-Holstein durchzusetzen. Foto: Markus Scholz / dpa

Hamburg: Am Elbstrand bei Övelgönne sind am Mittag nur wenige Spaziergänger unterwegs. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Hamburg: Das Einkaufszentrum "Europapassage" ist zur Mittagszeit fast menschenleer. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Coronakrise: Trotz Appells der Bundeskanzlerin gehen noch viele Menschen spazieren. Hier Spaziergänger und Jogger an der Alster. Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services



„Stay at home!“ Mit dieser himmlischen Botschaft hat der Berufspilot Jean-P. Sievers am Sonnabend in Hamburg seine Runden durch die Luft gedreht. Foto: Roland Magunia

Hamburg: Gaby Wulff wäscht mit einem Schal als Mundschutz die Haare einer Kundin. Die Friseurmeisterin fordert in einem Brief an Bundeskanzlerin Merkel die Schließung aller Friseurläden als Beitrag zur Eindämmung des Corona-Virus. Foto: Markus Scholz / dpa

Coronavirus-Quarantäne in Hamburg-Fuhlsbüttel: Menschen sitzen am Fenster in der Sonne und rufen dazu auf, zu Hause zu bleiben, damit sich das Virus nicht weiter ausbreiten kann. Foto: Georg Schulz / HA

Coronavirus in Hamburg: Am Freitagabend patrouillierten Beamte unter anderem am Jungfernstieg, um zu kontrollieren, ob sich die Menschen an die Corona-Verordnung halten. Foto: TV News Kontor

Der Hamburger Berufspilot Jean-P. Sievers will die Menschen mit seinem Banner aufrütteln: Stay at home! Foto: Roland Magunia



Schlange auf dem Isemarkt Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Hamburg: Ein Straßenmusiker spielt mit Mundschutz und Handschuhen auf dem Isemarkt. Foto: Axel Heimken / dpa

Hamburg: Nahezu menschenleer ist der Rathausmarkt vor dem Rathaus um die Mittagszeit. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg, spricht während einer Landespressekonferenz im Kaisersaal im Rathaus. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Corona-Krise in Hamburg: Warnhinweise für Jogger an der Alster Foto: HA/Jörg Riefenstahl



Anne Meier-Göring, Richterin im Prozess gegen einen 93 Jahre alten ehemaligen SS-Wachmann, der wegen Beihilfe zum Mord in 5230 Fällen angeklagt ist, steht vor Beginn der Verhandlung vor dem Gerichtssaal. Der in Hamburg lebende Angeklagte war nach Angaben der Staatsanwaltschaft als junger Mann von August 1944 bis April 1945 im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig im Einsatz. Foto: Axel Heimken / dpa

Ein Besucher des Isemarktes kauft mit einem Mundschutz an einem Verkaufsstand für Fleischwaren ein. Foto: Axel Heimken / dpa

Biertische sind vor den Cafes an der Roten Flora im Schanzenviertel gestapelt. Foto: Axel Heimken / dpa

Ärztin Antje Klein nimmt an einer Drive-in-Teststation in Elmshorn einen Abstrich von einem möglicherweise Infizierten. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Vor dem Haupteingang des UKE ist am Freitag eine Absperrung aufgebaut worden. Foto: Roland Magunia



Schleswig-Holstein für Touristen gesperrt. Das nördlichste Bundesland hat beschlossen, sämtlichen touristischen Verkehr zu verbieten. Darauf weisen Schilder an den Autobahnen unweit der Landesgrenze hin, wie hier beim Maschener Kreuz. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Yared Dibaba mit seiner Band Die Schlickrutscher beim Corona-Konzert des Hamburger Abendblattes. Foto: HA

Spaziergänger, Jogger und Radfahrer kommen sich an der Alster am Freitag sehr nahe. Foto: Marcelo Hernandez

Eine "Einladung" zu einer "Corona-Party". Die Polizei warnt, dass sie konsequent gegen solche Zusammenkünfte vorgehen werde. Foto: Jens Pepper / dpa

Polizisten gehen durch eine Straße am Hansaplatz in Hamburg und kontrollieren, ob die Geschäfte auch geschlossen haben. Foto: Christian Charisius/dpa



Corona-Krise in Hamburg: Bei der Stadtrundfahrt sitzt ein Mann mit Mundschutz im Bus. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Eine Trennwand in den roten Doppeldeckerbussen sorgt für mehr Abstand. Heinrich Schuster ist der Chef, Fahrer Mehmet im Hintergrund. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Der Aufgang zur Plaza und zu den Sälen der Elbphilharmonie ist geschlossen. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Keine Barkasse liegt an den Landungsbrücken. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Corona Krise in Hamburg: Aushang bei Barkassen Meyer. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services



Abstand halten! Vor dieser Apotheke in Hoheluft bildete sich am Montag eine disziplinierte Schlange. Foto: Imago/teamwork

Coronavirus: An der Obdachlosenunterkunft an der Friesenstraße in Hamburg wird ein Patient ins Krankenhaus gebracht. Foto: Michael Arning

Die Einrichtung wurde komplett isoliert. Foto: Imago/epd

Abgeschottet wirkte am Montagabend auch die Reeperbahn. Foto: Imago/Blaulicht News

Dort, wo sonst das pralle Leben tobt, hielt sich wenige Stunden nach Hamburgs Allgemeinverfügung schon kaum mehr eine Menschenseele auf. Foto: Imago/Blaulicht News



Der Begriff Geisterzug erhält eine neue Bedeutung: Der leergefegte Hamburger Hauptbahnhof am Dienstagmorgen. Foto: dpa

Laut Prof. Jonas Schmidt-Chanasit könnten sogar „Corona-Zentren“ in beschlagnahmten Gebäuden nötig sein. Foto: Daniel Bockwoldt / picture alliance / dpa

Ein Hinweisschild vor der Grundschule Hoheluft. Foto: dpa

Verdacht auf Coronavirus an der Hamburger Feuerwehrwache 12 in Altona. Foto: Michael Arning

Corona-Leere in der Großen Freiheit auf St. Pauli Foto: dpa



Die geschlossene Grundschule Knauerstraße am Montagmorgen. Foto: Michael Rauhe

Sylt: Die Dünen in List. Die Corona-Krise hat auch die beliebteste Insel der Hamburger verändert. Urlauber wurden hinunterkomplimentiert. Foto: picture alliance / imageBROKER

Möglichkeit der Desinfektion am Eingang zum Restaurant Hobenköök. Foto: Michael Rauhe

Bei Penny am Mühlenkamp sind die Regale leer. Foto: Insa Gall / HA

Auch bei Rossmann am Heußweg war zeitweise kein Toilettenpapier mehr zu bekommen. Foto: Franziska Coesfeld / HA



Hamburger horten Lebensmittel wegen der Coronavirus-Pandemie: Bei Edeka Niemerszein am Hofweg sind die Regale leer. Deshalb rationiert der Markt nun ausgewählte Lebensmittel. Foto: Insa Gall / HA

Hamsterkäufe: Edeka Niemerszein am Hofweg Foto: Insa Gall / HA

Aukrug: Schülerin Ida Halft zeigt ein Informationsblatt zum Thema Schließung der Schulen. Die Schulen und Kitas in Schleswig-Holstein bleiben von Montag an bis zum 19. April geschlossen. Foto: Carsten Rehder / dpa

Umsonst angereist: der HSV-Bus vor dem Fürther Stadion. Foto: Daniel Karmann / dpa

Zwei Hunde warten am deutsch-dänischen Grenzübergang auf ihr Herrchen. Dänemark hat wegen der Corona-Krise bis auf Weiteres seine Grenzen für ausländische Fahrzeuge geschlossen. Foto: dpa



Prof. Marylyn Addo leitet am Hamburger UKE die Infektologie und ist weltweit eine Expertin in Sachen Corona. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Cornelia Prüfer-Storcks (SPD), Senatorin für Gesundheit und Verbraucherschutz in Hamburg, wird nach neun Jahren ihr Amt verlassen. In der Corona-Krise machte sie keine glückliche Figur. Foto: Christian Charisius / dpa

Landespressekonferenz mit Bürgermeister Peter Tschentscher. Er zeigte sich spät in der Corona-Krise. Foto: Roland Magunia / Roland Magunia/Funke Foto Services

Harry Potter: Das Musical wird verschoben. Foto: Andreas Laible / Andreas Laible / FUNKE Foto Services

Wegen eines Corona-Verdachts bei einem Passagier landete eine Eurowings-Maschine außerplanmäßig in Hamburg. Foto: TV News Kontor



Die von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt Medizinisches Personal in Schutzkleidung beim Durchführen eines Drive-in-Station Tests auf das Coronavirus. Foto: Uwe Köster / dpa

Hände desinfizieren: Eine der wichtigsten persönlichen Maßnahmen gegen Corona. Foto: Andreas Arnold / dpa

Das Testen gibt es auch als Corona Drive-in. in Singen am Hohentwiel hält ein Mitarbeiter des Labors Dr. Blessing einen Ständer mit diversen Rachenabstrichröhrchen in den Händen. Foto: Felix Kästle / dpa

Die leere Hamburger Messehalle A 4 Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Blick auf den Haupteingang zur Führungsakademie der Bundeswehr (FüAk). Nach drei positiv getesteten Coronavirus-Fällen ist die Führungsakademie der Bundeswehr (FüAk) in Hamburg geschlossen worden. Foto: Christian Charisius / dpa



Ein Hinweisschild zur Corana-Situation steht am Haupteingang zum Hamburger Rathaus. Foto: Christian Charisius / dpa

Der gebürtige Hamburger Lars Winkler und seine Frau Heike sitzen auf Teneriffa im Hotel Costa Adeje Palace wegen der Corona-Quarantäne fest. Foto: Privat

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich mit Experten des UKE ausgetauscht und an der Sitzung der dortigen Coronavirus-Taskforce teilgenommen. Foto: Freie und Hansestadt Hamburg

Einsatz am Eppendorfer Marktplatz: Sanitäter und Rettungswagen wurden zu einem Patienten gerufen, der auf dem Boden lag. Foto: Michael Arning

Ein Fahrgeschäft wird auf dem Hamburger Dom auf dem Heiligengeistfeld abgebaut. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa



Ein Plakat mit Hinweisen zum Schutz vor dem Coronavirus hängt an dem Eingang zur Laeiszhalle. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Eine junge Frau aus Indonesien sitzt mit einem Mundschutz in einer Abfertigungshalle im Flughafen Hamburg. Foto: Bodo Marks / dpa

An den Landungsbrücken im Hamburger Hafen an der Elbe sind nur wenige Besucher unterwegs. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Das ist doch … Der Markusdom und der Markusplatz im Venedig-Abschnitt des Miniatur Wunderlandes in Hamburg. Die Touristenattraktion musste schließen. Foto: Georg Wendt / dpa

Ein Plakat des Thalia Theaters weist auf die Schließung des Theaters als eine Maßnahme zur Bekämpfung des Coronavirus hin. Foto: Markus Scholz / dpa



Elbphilharmonie: Die Aussichtsplattform "Elbphilharmonie-Plaza" wird geschlossen. Foto: Markus Scholz / dpa

Leere Regale in den Supermärkten. Foto: Christoph Soeder / dpa

Erstmals ist in Hamburg eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Es handelte sich um einen Mitarbeiter der Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Foto: Georg Wendt / dpa

Uni Göttingen: Hinweistafeln mit der Aufschrift "Corona Testzentrum" Foto: Swen Pförtner / dpa

Die Notaufnahme des Kinder-UKE bei Nacht. Foto: Georg Wendt / dpa



Wenig Betrieb im Terminal 1 des Hamburg Airport Helmut Schmidt. Weltweite Reisebeschränkungen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus lassen die Zahlen der Flüge zurückgehen. Foto: Markus Scholz / dpa

Japan: Können die Olympischen Spiele 2020 überhaupt stattfinden? Foto: dpa



Prof. Dr. Peter Niesen, Politische Theorie

In der Coronakrise geraten nicht nur Freiheiten unter Druck, sondern das Freiheitsverständnis selbst. Zunächst fallen die persönlichen Zumutungen ins Auge, die massiven Einschränkungen der Handlungs- und Bewegungsfreiheit. Freiheit liegt zuallererst darin, tun zu können, was man will. Für diesen anarchischen, vulgären, negativen Freiheitsbegriff spricht einiges, nicht zuletzt das Grundgesetz, und kein Freiheitsverständnis ist vollständig ohne ihn.

Was in der Konzentration auf die Zumutungen ausgeblendet wird, ist die Frage, was aus der politischen Freiheit wird. Der politische Freiheitsgebrauch verlangt mehr und anderes als die Abwesenheit von Zwang. Er erfordert zunächst, dass alle Tugendappelle und Strategien, alle krisenbedingten Einschränkungen und auch die verfassungsrechtlich kreative Weise, in der sie verhängt werden, dem Säurebad der Kritik ausgesetzt werden. Das funktioniert auch erstaunlich gut, in der Qualitätspresse und in Online-Foren vom Verfassungsblog bis zu YouTube-Vorlesungen.

Unsichtbar bleibt dagegen derzeit, wer keine starke Online-Präsenz hat. Wirkungslos bleibt, was Nähe, Geduld und persönliche Überredung braucht, um entwickelt zu werden. Hart trifft das Versammlungsverbot nicht nur diejenigen, die keine Lobby in der Medienöffentlichkeit haben, es beraubt auch die anderen elementarer Anstöße. Darin liegt ein Unterschied auch noch zu den derzeit ebenso prekären kulturellen und religiösen Freiheiten. Politische Freiheit erfordert, sich von Themen, Akteuren und Positionen konfrontieren zu lassen, die man sich nicht ausgesucht hat. Die Ausgangsbeschränkungen erodieren so die politische Differenz zwischen der kontroversen, diskussionsfreudigen Großstadt, in der die Gegensätze schroff aufeinanderprallen, und der repressiven Harmonie des Landlebens. Wer sonnabends auf der Sternschanze demon­strierte, in den Einkaufsstraßen eine verstörende Aktion inszenierte, im Grindel irritierende Graffiti gesprüht hat, bleibt nun verborgen. Nie zuvor ließ sich dem anderen so leicht ausweichen.

Prof. Dr. Birgit Recki, Praktische Philosophie

„… niemand wird je frei sein, solange es Plagen gibt“, heißt es in einem Text, der in den letzten Wochen (wieder)entdeckt wurde. So großartig der Roman „Die Pest“ von Albert Camus auch ist – dieser Freiheitsbegriff führt in die Irre. In dem, was als realistische Einsicht in eine existenzielle Objektivität auftritt, lauert der Fatalismus. Denn was uns Menschen unfrei sein lässt, sind nie die natürlichen Umstände in der Welt (weder die Schwerkraft, die uns daran hindert, uns wie die Vögel in die Lüfte zu erheben, noch die „Plagen“). Freiheit oder Unfreiheit entscheidet sich daran, wie wir uns auf objektive Gegebenheiten, selbst die extremsten, einstellen und mit ihnen umgehen.

Wir sind frei, indem wir aus eigener Einsicht und aus Gründen handeln. Das tun wir stets unter Rücksicht auf gegebene Bedingungen. Wer krank ist und ärztliche Hilfe sucht, wird sich den Anweisungen des Arztes freiwillig unterziehen und dann nicht finden, dass es ihn unfrei macht, die verordnete Medizin auch einzunehmen, regelmäßig die Termine der Physiotherapie einzuhalten oder während der ganzen Dauer der Zahnoperation den Mund offen zu halten.

Wenn unter den Bedingungen einer lebensbedrohlichen Epidemie eine ganze Gesellschaft zum potenziellen Patienten wird und es gilt Menschenleben zu retten, wird die Einsicht, die der Einzelne im Falle seiner bedrohten Gesundheit für sich selbst aufbringt, von jedem Einzelnen, von allen und für alle gefordert. Nichts anderes, als einer solchen Forderung an die Einsicht aller Nachdruck zu verleihen, ist die Funktion des Rechts – etwa der Regeln, die jetzt per „Notverordnung“ in Geltung gesetzt sind.

Wird man da in Abwandlung des Satzes bei Camus sagen wollen: „… niemand wird je frei sein, solange es rechtliche Beschränkungen gibt“? Oder wird man sich an die Einsicht Immanuel Kants erinnern, der die Funktion des Rechtes darin sieht, die Handlungsfreiheit des einen mit der eines jeden anderen vereinbar zu machen?

Was für eine Freiheit sollte das denn sein, die nicht die Einsicht in die Notwendigkeit von Selbstbeschränkungen im Interesse der anderen enthielte – wenn es um ihr Leben und ihre Freiheit geht?

Prof. Dr. Stefan Oeter, öffentliches Recht, Völkerrecht und ausländisches öffentliches Recht

Freiheitsverluste in Notstandssituationen sind historisch nicht gerade eine neue Erfahrung. Der frühneuzeitliche Staat ging in Situationen extremer Bedrohung mit den Freiheiten seiner Bürger recht robust zu Werke. Der paradigmatische Fall einer solchen Bedrohung war historisch die äußere Bedrohung durch Krieg, rechtlich gefasst in der Form des ,Belagerungszustands‘. Wie der Name schon sagt, reagierte diese Sonderlage zunächst auf die Situation eines bevorstehenden Angriffs auf eine befestigte Stadt. Die Rechte der Bürger mussten in dieser Situation eingeschränkt werden, um das städtische Leben auf die militärische Bedrohungslage einzustellen. Der frühneuzeitliche Flächenstaat weitete diese Lage massiver Einschränkungen bürgerlicher Rechte und Freiheiten auf ganze Regionen aus, die von Kriegsführung betroffen waren. Eine paradigmatische Formulierung erfuhr diese freiheitsbeschränkende Notstandslage im preußischen Gesetz über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851, das bis ins frühe 20. Jahrhundert die Rechtslage im Deutschen Reich bestimmte.

Wenn der König (bzw. ab 1871 Kaiser) den Belagerungszustand verhängte, wurden damit die bürgerlichen Freiheiten drastisch eingeschränkt. Seine Verhängung war nicht mehr an einen äußeren Notstand gebunden, sondern konnte auch bei inneren Unruhen oder Aufständen angeordnet werden. Es wurden Kriegsgerichte eingesetzt, die bei bestimmten Delikten Zivilisten in einem summarischen Verfahren aburteilen konnten (einschließlich Todesstrafe). Grundrechte wie die Versammlungsfreiheit und die Freizügigkeit waren suspendiert, die Gewerbe-, Presse- und Vereinsfreiheit stark eingeschränkt. Diese Tradition prägte auch die Rechtslage in den Jahren der Weimarer Republik, wo die Verhängung des Ausnahmezustands in Situationen extremer Bedrohung der Sicherheit und Ordnung immer wieder vorkam.

Das Hantieren mit dem Ausnahmezustand prägte die Phase der inneren Wirren unmittelbar nach Ende des Ersten Weltkrieges, aber feierte auch eine Renaissance im Krisenjahr 1923. Völlig aus den Fugen geriet der Ausnahmezustand schließlich mit der Reichstagsbrandverordnung vom 28. Februar 1933 und dann dem „Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Staat“, dem sogenannten Ermächtigungsgesetz, mit dem der weitgehende Freiheitsverlust zum Normalzustand wurde.

Prof. Dr. Johann Anselm Steiger, Kirchen- und Dogmengeschichte

Ein winziges Virus entfaltet ungeheure Wirkung. Es bringt rund um den Globus Krankheit mit sich und fordert Tote. Es schränkt das soziale Miteinander, auch die gottesdienstliche Praxis ein. Es legt die Weltwirtschaft und das kulturelle Leben weitgehend lahm. Aus all dem resultiert ein hohes Maß an Freiheitsverlust. Mehr noch: Weltweit erfahren Menschen, wie zerbrechlich und vergänglich die Existenz auf diesem Planeten ist. Das weit verbreitete Ideologem der technologischen Machbarkeit von letztlich allem und jedem, der Beherrschbarkeit der Natur erfährt eine grundstürzende Infragestellung.

In den Nachrichtenmedien ist eine recht starke Präsenz religiösen Vokabulars zu beobachten. Die Rede ist von Demut, welche die pandemische Situation erheische. Die Pandemie wird mit der Sintflut parallelisiert. Der Bürgermeister von New York spricht vom D-Day, wobei die Semantik des Doomsday (Tag des Jüngsten Gerichts) mitschwingt. Zugleich aber fällt auf, dass – anders als bezüglich der Flüchtlings- oder Klimakrise – die Kirchen in der medialen Öffentlichkeit kaum hörbar sind. Dabei wären gerade innerhalb dieser Krise Botschaften, die die Menschen – auch diejenigen, die im Gesundheitswesen täglich mit dem Tod konfrontiert sind und ihr Leben riskieren – stärken, sie ermutigen und trösten, aber auch ermahnend nachdenklich machen, nötiger denn je.

In der Frühen Neuzeit wurden Ereignisse wie z. B. Pest und Erdbeben als Fingerzeige Gottes gelesen: als Weckrufe zur Änderung des Lebensstils, d. h. zur Buße, zur Besinnung auf Gott als den Schöpfer und Richter der Welt. Die Kirchen schweigen diesbezüglich und spiegeln damit den Umstand wider, dass sich die Theologie die Sprachfähigkeit zu diesem Thema seit dem 19. Jahrhundert weitgehend abgewöhnt hat.

Dieses Vakuum missbrauchen religiöse Fundamentalisten, die sich (widergöttlich) an die Stelle Gottes, des Richters, setzen und in der Pandemie eine Bestrafung der Homosexuellen und anderer üblicher Verdächtiger sehen. Nein! In der Kritik stehen angesichts der Krise ausnahmslos alle und werden sich in dieser aufgenötigten Solidarität über die Grenzen des Wachstums, den globalen Massen- und Virentourismus, das weltweite Gesundheitssystem und vieles mehr Gedanken machen und Lebenspraxen schlicht ändern müssen.

