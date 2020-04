Hamburg. Die Hotellerie in Hamburg war jahrelang auf der Überholspur. Ein Haus nach dem anderen eröffnete, immer neue Rekorde wurden vermeldet. Im April 2019 wurden 1,35 Millionen Übernachtungen gezählt. Das war im Vergleich zu 2018 ein Zuwachs von 9,2 Prozent.

Jetzt, ein Jahr später, werden es wohl in diesem Monat nur ein paar Tausend Übernachtungen sein. Schuld daran ist die Coronakrise. Denn Touristen dürfen zurzeit nicht beherbergt werden, und Geschäftsreisende kommen kaum noch in die Stadt.

Coronakrise: Manche Hotels sind noch geöffnet

Die meisten Hotels haben geschlossen, aber es gibt noch einige wenige, die durchhalten. Dazu gehören die Traditionshäuser Baseler Hof an der Esplanade und der Europäische Hof gegenüber dem Hauptbahnhof.

Auch das Fünf-Sterne-Designhotel Side an der Drehbahn empfängt weiterhin Gäste. 30 bis 40 seien es unter der Woche, sagt Direktor Alex Obertop. Crews von Fluggesellschaften, die noch nach und ab Hamburg fliegen, steigen dort ab, und auch Fernsehteams hatte Obertop in den vergangenen Wochen zu Gast. Das Abendblatt hat nachgefragt und mit Menschen gesprochen, die auch in Zeiten von Corona noch reisen und hier übernachten.

Geschäftmann steigt weiterhin im Side ab

Seit 22 Jahren kommt Mark van Loon einmal in der Woche geschäftlich nach Hamburg. Der Geschäftsführer und Gesellschafter der Edgar Ambient Media Group arbeitet dann in seinem Büro in der Altstadt, und seit einigen Jahren ist das Side sein Stammhotel. Daran hat die Coronakrise nichts geändert.

Auch in dieser Woche hat der Holländer dort wieder übernachtet. „Hamburg ist meine zweite Heimat, ich mag diese pulsierende Stadt. Deshalb ist es natürlich ungewohnt, dass jetzt die Geschäfte und Restaurants alle geschlossen sind und man zumindest abends kaum noch Menschen sieht“, sagt der 52-Jährige.

Amsterdam - Hamburg mit dem Auto

In seinem Büro an der Straße Kehrwieder ist der Geschäftsmann auch meist alleine, weil die Mitarbeiter im Homeoffice sind. Eigentlich fliegt van Loon von Amsterdam nach Hamburg, aber zurzeit gibt es keine Flüge. „Ich fahre die rund 500 Kilometer von Den Haag jetzt mit dem Auto. Aber das ist angenehm. Die Straßen sind leer, und ich brauche nur vier Stunden.“

Es sei ungewohnt, dass im Hotel kaum Gäste seien, aber der Service sei wie immer sehr aufmerksam. Und van Loon genießt es, dass „ich weiterhin im Side auch kulinarisch bestens versorgt werde“. Nach Ostern wird er wiederkommen.

Berliner Bauleiter lebt im Baseler Hof

Das gilt auch für Paul-Alexander van Hauten, der den Baseler Hof als sein Domizil ausgewählt hat. „Wenn ich abends ins Hotel komme, dann ist es ein wenig gespenstisch, denn die Innenstadt ist wie leer gefegt“, sagt van Hauten.

Paul Alexander van Hauten und Direktorin Regina Grünewald (Baseler Hof).

Foto: Roland Magunia

Der Bauleiter ist einer der wenigen Geschäftsreisenden, die momentan in Hamburg sind. Der Berliner hat häufig in der Hansestadt zu tun und war auch schon kürzlich Gast im Baseler Hof. In dieser Woche hat er wieder dort eingecheckt.

Aktuell betreut er eine Baustelle in Eppendorf. „Ich muss vor Ort sein, das kann ich nicht per Videokonferenz machen. Wir haben Besprechungen auf der Baustelle, natürlich hält man da entsprechend Abstand und schützt sich, so gut es geht.“

Auch nach Ostern wird van Hauten wieder im Baseler Hof absteigen. „Ich bin dankbar dafür, dass ich auch in dieser schwierigen Zeit hier von den lieben Mitarbeitern so herzlich empfangen und aufgenommen werde. Und am Abend bekomme ich sogar noch ein warmes Essen auf dem Zimmer serviert.“

Europä­ischer Hof bleibt geöffnet

Direktor Fabian Engels hat es mehrfach durchgerechnet, ob er den Europä­ischen Hof schließen soll oder weiterhin öffnet. Der Gastgeber, der seit Oktober 2019 das 1925 eröffnete Vier-Sterne-Hotel führt, hat sich für die zweite Variante entschieden.

„Wenn wir diesen Gebäudekomplex schließen, dann brauchen wir trotzdem 14 Mitarbeiter, die sich um die Immobilie kümmern. Jetzt sind etwa 25 Mitarbeiter im Einsatz, und wir freuen uns über jeden Gast, der bei uns wohnt. Wir sind unseren Eigentümerfamilien sehr dankbar dafür, dass sie diese Entscheidung mittragen.“

Das Paulaner Restaurant und die Bar sind geschlossen. Der Sport- und Wellnessbereich darf coronabedingt nicht mehr genutzt werden. Ein Frühstücksbüfett würde sich nicht lohnen. „Die Gäste können sich aus einer Roomservice-Karte ihr Frühstück zusammenstellen. Das wird dann auf dem Zimmer serviert, aber natürlich kann sich der Gast sein Tablett auch in der Lounge servieren lassen. Wir haben ja genügend Platz.“

Zeit für Schönheitsreparaturen

Für April muss auch Engels – wie die gesamte Hamburger Branche – für einen Großteil der 164 Mitarbeiter Kurzarbeit anmelden. Dieses Instrument gibt es für die 28 Auszubildenden des Vier-Sterne-Hauses nicht. „Natürlich behalten die jungen Leute alle ihren Job. Die, die eigentlich Schule haben, werden jetzt online zu Hause beschult. Für die anderen gibt es hier im Haus noch genügend zu tun.“

Finanzsenator: So funktioniert der Hamburger Schutzschirm

Die Zeit nutzten Engels und sein Team auch, um „Schönheitsreparaturen im Haus vorzunehmen. Das machen alles unsere Mitarbeiter. Wände werden gestrichen, Teppiche shampooniert und Steckdosen ausgetauscht.“

Hotels in der Coronakrise: Ersatzfamilie für Gast

Seit fast einem Monat wohnt bereits Pratap Pillai im Europäischen Hof. Eigentlich wollte der Ingenieur aus Indien, der geschäftlich in Hamburg war, bereits am 20. März wieder in seine Wahlheimat Singapur zurückkehren. Doch daraus wurde nichts. „Da die Regierung von Singapur die Einreise aufgrund der Coronaeinschränkungen noch nicht genehmigt hat, habe ich noch keinen Rückflug. Vielleicht klappt es Mitte dieses Monats oder auch erst Ende April“, sagt Pillai.

Der 48-Jährige sagt, er sei sehr dankbar für die Gastfreundschaft des Hotels und seiner Mitarbeiter. Auch Direktor Engels kümmert sich persönlich um seinen Langzeitgast. „Wir sind so etwas wie eine Ersatzfamilie für Herrn Pillai und tauschen uns täglich aus. Überhaupt ist der Kontakt zu den wenigen Gästen in diesen Zeiten intensiver, und man hält auch mal einen längeren Plausch. Natürlich auf Abstand.“