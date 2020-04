Hamburger Hafenfähren fahren über Ostern planmäßig

Hamburg. Die Fähren im Hamburger Hafen werden auch über die Ostertage nach den üblichen Sonntags- und Feiertagsplänen verkehren. Die Hamburgerinnen und Hamburger sollten dennoch auf Rund- und Ausflugsfahrten verzichten, teilte die Reederei HADAG am Freitag mit. Die vorgeschriebenen Mindestabstände seien auch an Bord der Fähren einzuhalten, Kioske, Getränkeautomaten und Toiletten außer Betrieb. Die Hafenfähren sind Teil des öffentlichen Nahverkehrs, werden aber speziell an Wochenenden und Feiertagen gern als touristische Angebote genutzt.