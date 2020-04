Tschentscher: Graduelle Lockerung der Vorschriften möglich

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hält eine schrittweise Lockerung der Corona-Vorschriften nach Ostern für durchaus möglich. "Meine Position ist, dass wir auf der Grundlage der aktuellen Einschätzung zum Epidemieverlauf prüfen, was man verantwortungsvoll lockern kann", sagte Tschentscher am Donnerstag dem Radiosender NDR 90,3 in Hamburg. Er gehe davon aus, dass Hamburg dann schrittweise aus der Sondersituation wieder aussteigen werde.

Aber: "Wir brauchen die Erkenntnisse aus der Entwicklung der Epidemie, um jetzt keine Fehler zu machen. Und das soll in der Woche nach Ostern zusammengetragen werden und dann wird es auch eine Ansage geben, wie es nach dem 20. April weitergehen wird." Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Tschentscher: "Es muss eine Exit-Strategie geben, aber nicht jede Phase wird schon ein festes Datum haben können".

Eine Idee könne dabei sein, Kitas und Grundschulen zuerst wieder zu öffnen. Tschentscher zu NDR 90,3: "Sollte sich herausstellen, dass Experten sagen, dass kleine Kinder nicht die Infektionsübertragungen machen, wie man ursprünglich angenommen hat, dann wäre es natürlich schön, dass man mit den Kitas, mit den Grundschulen beginnt." Denkbar sei auch, dass junge gesunde Menschen etwas früher als Ältere in den normalen Alltag einsteigen dürfen, weil sie "sehr unwahrscheinlich schwer erkranken".

Es sei aber gleichzeitig zu früh, dafür Erwartungen zu wecken. "Das wäre natürlich sehr enttäuschend, wenn dann das Ergebnis ist, dass es noch nicht möglich ist."

Tschentscher appellierte zudem erneut an die Bevölkerung, über Ostern auf Familienbesuche zu verzichten. "Es soll nur Kontakte geben, innerhalb der häuslichen Gemeinschaft." An der frischen Luft könne man aber weiterhin mit einer weiteren Person spazieren gehen - nach wie vor mit dem nötigen Sicherheitsabstand. Alles, was dagegen einen Charakter von Fest, Zusammenkunft und Kontakt bedeutet, sollte weiter vermieden werden. "Ein Grillfest im Stadtpark - das geht auf gar keinen Fall!"