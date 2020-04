3518 Covid-19-Kranke in Hamburg: 33 Tote

Hamburg. Die Zahl der an Covid-19 in Hamburg erkrankten Menschen ist seit Dienstag um 148 auf 3518 gestiegen. Die Zahl der Toten, die der Rechtsmedizin zufolge wegen des neuartigen Coronavirus gestorben sind, habe sich um 4 auf 33 erhöht, teilte die Gesundheitsbehörde am Donnerstag mit.

Insgesamt befinden sich nun nach Behördenangaben 260 Covid-19-Kranke in einem Krankenhaus in stationärer Behandlung. Auf einer Intensivstation liegen demnach nach wie vor 79 Corona-Patienten. Am Vortag waren 252 Covid-19-Kranke in einer Klinik.

In Anlehnung an die Berechnung des Robert Koch-Instituts (RKI) schätzt die Gesundheitsbehörde die Zahl derjenigen, die die Covid-19-Erkrankung bereits überstanden haben, auf etwa 2000. Am Tag zuvor seien es unter den ursprünglich positiv Getesteten etwa 1900 gewesen. Die nächsten offiziellen, nicht vorläufigen Fallzahlen will die Behörde erst wieder am 16. April vorlegen.