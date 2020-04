Hamburg. Ein Hamburger Pastor muss sich von kommendem Dienstag an vor der Großen Strafkammer des Hamburger Landgerichts verantworten. Pastor W. werden 14 Straftaten vorgeworfen. Er soll zwischen Januar 2016 und Oktober 2019 banden- und gewerbsmäßige ausländische Staatsbürger nach Deutschland eingeschleust haben. Zudem soll er Urkunden gefälscht haben. Außerdem wird ihm Anstiftung oder Beihilfe zum Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz vorgeworfen. Das teilte die Staatsanwaltschaft Hamburg am Donnerstag mit.

In den Jahren 2017 und 2018 soll W. dem Verfolgten A. seine Kreditkarte für die gewerbsmäßige Schleusung ghanaischer Staatsbürger nach Hamburg überlassen haben. Dem 43-Jährigen wird weiterhin vorgeworfen, ghanaischen Staatsbürgern, die sich illegal in Deutschland aufhielten, bei der Annahme falscher Identitäten und Meldeanschriften unterstützt und ihnen unter falschem Namen die Aufnahme einer Arbeit ermöglicht zu haben.

Sprachtest soll gefälscht gewesen sein

Am 5. Januar 2016 soll W. außerdem bei der Behörde für Inneres einen Einbürgerungsantrag im eigenen Namen gestellt und dabei unzutreffende Gehaltsbescheinigungen und einen nicht von ihm selbst absolvierten Sprachtest vorgelegt haben. Daraufhin sei ihm am 12. April 2018 die Einbürgerungsurkunde ausgehändigt worden.

W. wurde in Kumasi in Ghana geboren. In Hamburg sei er als Pastor in verschiedenen freikirchlichen Gemeinden tätig gewesen, sagte Nina Frombach, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hamburg gegenüber dem Abendblatt.

Der Prozess beginnt am Dienstag, 14. April, um 10 Uhr im Landgericht Hamburg.