Hamburg. Sushi-Freunde haben natürlich schon lange vor der Coronakrise die geliebten Reisrollen mit rohem Fisch und Gemüse zu sich nach Hause bestellt. Doch jetzt, da die Restaurants geschlossen sind, ist der Lieferservice noch gefragter – auch bei Sushi for Friends. „Wir haben sehr viel zu tun und setzen noch mehr Fahrer ein, unter anderem die Mitarbeiter, die sonst in unserem Restaurant beschäftigt sind“, sagt Canan Vogt, Assistentin der Geschäftsführung des Tyo Tyo an der Barmbeker Straße, das mit Sushi for Friends zusammenarbeitet.

Auf die gewohnte Qualität aus dem Restaurant müsse man daher nicht verzichten, so Canan Vogt: „Die Speisekarte ist zwar anders, aber wer bei Sushi for Friends bestellt, bekommt den gleichen hochwertigen Fisch, die gleiche Warenqualität, auf die wir auch in unserem Lokal größten Wert legen.“

Die Spezialrollen sind besonders beliebt

Besonders beliebt seien die Spezialrollen, darunter zum Beispiel jene namens „Evolution“ mit Thunfisch, Cashewnüssen­ und Trüffelöl. Aber auch die vegetarischen Varianten, zum Beispiel die Rolle „Sun Dried Tomato“ mit getrockneter Tomate, Rucola, Avocado, Minze, Asia-Nüssen und Chili, werde sehr oft bestellt. Exklusiv für Abendblatt-Leser, die den entsprechenden Coupon unserer „Genuss für zu Hause“-Aktion nutzen, gibt es auf die Sushi-Bestellung 30 Prozent Rabatt.

Gibt es eigentlich einen Tag, an dem die japanische Spezialität besonders viel und häufig geordert wird? „Der Montag ist sehr beliebt“, sagt Canan Vogt. „Auch weil wir zum Beginn der neuen Woche 30 Prozent Rabatt auf ausgewählte Menüs gewähren.“

Hier können Sie den Coupon herunterladen

Informationen zum Coronavirus:

Dass der Lieferservice so gut etabliert­ sei und so stark angenommen werde, sei eine große Hilfe, um die wirtschaftlichen Verluste, die durch die Schließung des Restaurants entstünden, zumindest ein kleines bisschen abzufedern.