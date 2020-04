Hamburg. Tradition verpflichtet. Das gilt für den 1907 eröffneten Baseler Hof an der Esplanade ebenso wie für die Mellingburger Schleuse am Mellingburgredder, die seit 1529 eine Schanklizenz hat und das älteste Gasthaus der Stadt ist. Und deshalb stand für Geschäftsführer Niklaus Kaiser von Rosenburg und sein Team sofort fest, dass die Gäste trotz geschlossener Restaurants weiterhin bewirtet werden. „Wir wollen als Familienbetrieb auch in dieser schwierigen Zeit für unsere Kunden da sein, und deshalb bieten wir nun Speisen und leckere Weine für außer Haus an“, sagt Kaiser von Rosenburg.

Im Baseler Hof hat das Kleinhuis Weinbistro – Eingang an der Fehlandtstraße 26 – in dieser Woche bis einschließlich Donnerstag und dann wieder ab Dienstag an Werktagen von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Es gibt einen Mittagstisch to go mit jeweils einem Fleisch-, einem Fisch- und einem vegetarischen Gericht an, die zwischen 9,50 und 16,50 Euro kosten.

Ausgewählte Weine aus deutschen Anbaugebieten

Der angeschlossene Weinhandel ist bei der Abendblatt-Aktion „Genuss für zu Hause“ dabei und hat parallel geöffnet. Wer den Coupon mitbringt, erhält zehn Prozent Rabatt auf seinen Einkauf. Hier finden die Kunden ausgewählte Weine aus deutschen Anbaugebieten wie Rheinhessen, Mosel und Baden. Auch feine Tropfen aus Österreich und Italien werden verkauft.

Im eleganten Abendrestaurant Kleinhuis im Baseler Hof wird eine gehobene regionale Küche präsentiert; es stehen Hamburg-Klassiker wie Labskaus-Teigtaschen oder Ausgelöstes Stubenküken mit getrüffeltem Kartoffelstampf auf der Speisekarte. Küchenchef Max Fraass und Gastronomieleiter Fabrizio Viano nutzen die Schließung, um über neue Kreationen nachzudenken.

Die Mellingburger Schleuse mit Blick in das Alstertal hat täglich von 12 bis 18 Uhr vor der Tür am Mellingburgredder 1 einen Mini-Markt mit Food-Truck aufgebaut. Die Idee hatte der stellvertretende Direktor Thomas Berthold. Mit seinem Team verkauft er fertige Speisen für 5 bis 6 Euro für zu Hause. Auch hausgemachte Blechkuchen für 2 bis 3 Euro sind im Angebot. Besonders stolz ist Berthold auf den Räucherofen, in dem frische Forellen und Bücklinge zum Mitnehmen auf die Gäste warten. Die Abendblatt-Aktion „Genuss für zu Hause“ geht am Donnerstag mit Sushi for Friends weiter.