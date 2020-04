Hamburg. Der 16-köpfige Vorstand vom Tourismusverband Hamburg (TVH) hat Wolfgang Raike am Dienstag einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der Kommunikationsberater ist der Nachfolger von Norbert Aust, der am vergangenen Freitag zum Präses der Handelskammer Hamburg gewählt wurde und sein Amt als TVH-Chef daraufhin zur Verfügung gestellt hatte. Zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden wurde Christina Block gewählt, dieses Amt hatte bislang Wolfgang Raike inne. Die Unternehmerin ist Gesellschafterin und Aufsichtsrätin der Block Gruppe. Ein weiterer Stellvertreter ist Hotelier Karl Schlichting.

Der TVH hat rund 1100 Mitglieder und ist der Interessenverband der Tourismuswirtschaft in der Hansestadt und außerdem größter privater Gesellschafter der Hamburg Tourismus GmbH (HHT). Der 64-jährige Raike ist Geschäftsführer und Gesellschafter der RaikeSchwertner GmbH, die vor allem Unternehmen aus der Tourismusbranche berät. Der dreifache Vater engagiert sich seit 1985 für den TVH und war von 1988 bis 1990 Sprecher der Wirtschaftsbehörde.

Raike übernimmt das Amt in einer schwierigen Zeit. Aufgrund der Coronakrise herrscht in der Branche mit rund 85.000 Arbeitsplätzen Stillstand. „Es wird in den nächsten Wochen darum gehen, die Krise zu bewältigen und uns auf die Stunde null vorzubereiten. Die Tourismuswirtschaft wieder zum Laufen zu bringen wird kein Selbstläufer sein. Wir werden dies sicher nicht allein schaffen“, so Raike. Ziel sei es, das vielfältige Angebot der Tourismuswirtschaft nicht nur für die Besucher der Stadt, sondern auch für alle Hamburger zu erhalten.