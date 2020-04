Hamburg. Ein gutes Zeichen ist auch das nicht: Der Club der Optimisten in Hamburg musste sein Jahrestreffen in der Hanse Lounge Ende März absagen. Notgedrungen. Grund genug, Lutz Peter Eklöh, den Vorsitzenden der 2005 gegründeten Institution, nach seiner Sicht auf die Coronakrise zu befragen. Warum sind positive Gedanken derzeit wichtiger denn je? Eröffnet die Misere sogar gute Perspektiven? Und wie kann jeder ein bisschen zur besseren Entwicklung beitragen?

Hamburger Abendblatt: Herr Eklöh, es herrschen missliche Zeiten. Auch für Optimisten?

Lutz Peter Eklöh: Fraglos ist es eine herausfordernde Zeit. Nun sind wir Optimisten allerdings keine Menschen, die permanent grinsend durch die Gegend laufen und alles ganz großartig finden. Im Gegenteil: Das Gros unserer 200 Mitglieder sind Unternehmer und Selbstständige mit beruflicher Bodenhaftung. Wir sind nicht blauäugig, sondern schon jobbedingt Realisten.

Was kann man als Berufsoptimist aktuell unternehmen?

Lutz Peter Eklöh: Unser Club versteht sich als Tankstelle für positive Energie. Diese wollen wir an möglichst viele Stellen unserer Stadt weitergeben. Auch wenn es platt klingen mag: Diese Krise beinhaltet eine Chance. Die Menschen werden bewusster. Viele hinterfragen die zuvor allzu oft vorherrschende Brot- und Spieleorientierung. Höher, schneller, weiter – das war einmal. Folgen waren zeitweise ein Gefühl wie im Hamsterrad, Burnout, Lebensunmut. Wir beobachten eine neue Achtsamkeit.

Mit Reden allein ist keinem geholfen ...

Lutz Peter Eklöh: Im Gegenteil. Erinnern wir uns an Helmut Schmidts Weisheit: In der Krise erkennt man den Charakter. Die meisten Menschen halten freiwillig Abstand. Die Hilfsbereitschaft ist enorm. Es existiert eine neuartige Höflichkeit, eine Wiedererstarkung der Wertschätzung. Als Adidas und andere Großunternehmen die Mietzahlungen aussetzen wollten, war ich geschockt. Das Recht in die eigenen Hände zu nehmen, das geht gar nicht. Der öffentliche Protest hat Einsicht und Umkehr bewirkt.

Was raten Sie Hamburg und den Hamburgern?

Lutz Peter Eklöh: Ruhig und besonnen zu bleiben. Unser Vorteil anderen Regionen gegenüber: Wir sind disziplinierter, stressresistenter. Wir behalten kühleren Kopf. Anders formuliert: Uns geht nicht so schnell der Hut hoch. Ich bin sicher, dass wir das Ganze als Gemeinschaft nicht nur überleben, sondern unterm Strich gut durchkommen. Die gute Entwicklung kann man bereits im Kleinen erkennen.

Wo denn?

Lutz Peter Eklöh: Das fängt bereits zu Hause an. Auch bei mir privat. Meine Frau und ich haben Drillinge, 21 Jahre alt. Die permanente Zerstreuung, das Rumdaddeln am Handy zum Beispiel, nimmt ab. Es ist wieder von Gewicht, hinhören zu können. Die Qualität des Miteinanders hat sich binnen kurzer Zeit verändert. Wenn wir das Gröbste hinter uns haben, werden wir bewusster leben. Ich bin sicher: Das ak­tive Beisammensein gewinnt an Wert. Eine positive Lebenseinstellung färbt ab.

Diese Daseinsfreude fällt im Moment schwer.

Natürlich fällt es den meisten aktuell nicht leicht. Das ist ja auch verständlich. Andererseits kommt man mit guten Gedanken und entsprechendem Handeln weiter. Wenn wir uns damit gegenseitig sinnvoll infizieren, ist eine Menge bewirkt. Jeder kann damit sofort beginnen.

Haben Sie praktische Vorschläge?

Lutz Peter Eklöh: Man kann zusätzliche Freude an kleinen Dingen gewinnen. An vielen Stellen in der Hansestadt ist es so still wie nie zuvor. Ich vernehme mehr Vogelzwitschern als früher. Ein Genuss. Außerdem kann man den festen Willen haben, sich nicht unterkriegen zu lassen. Jetzt erst recht nicht. Und man kann jenen Dank sagen, die sonst nicht gelobt wurden. Botschaft: Der Laden muss laufen. Soziales Anpacken ist stärker denn je.

Wann kommen wieder bessere Zeiten? Wann steigt das Stimmungsbarometer in der Stadt?

Lutz Peter Eklöh: Spätestens im Juli, vermute ich. Weil wir dann viel mehr wissen. Wir brauchen eine gesicherte Datenlage, um neue Pläne schmieden zu können. Ich hoffe und glaube, dass wir im Sommer einen starken Aufschwung erleben – wirtschaftlich und in unserer Gefühlswelt.

Apropos Glauben: Können und dürfen wir am kommenden Wochenende fröhlich Ostern feiern?

Lutz Peter Eklöh: Wahrscheinlich wird es für viele Menschen das ungewöhnlichste Osterfest ihrer Lebenszeit. Wir werden Ostern anders interpretieren. In mehr Ruhe entdecken wir den Sinn neu. Was ist eigentlich der ursprüngliche Sinn von Gründonnerstag, Karfreitag und den anderen Festtagen? Die ausufernde, oft inhaltsleere Spaßgesellschaft hat ausgefeiert. Urbi et orbi, der christliche Segen für die Stadt und den Erdkreis, erhält einen neuen Sinn. Diese Wertschätzung ist ein Gewinn. Ohnehin halte ich Wertschätzung für das Wort des Jahres 2020.

Ist da nicht doch der Wunsch der Vater des ehrbaren Gedankens?

Lutz Peter Eklöh: Die meisten von uns sind in der Nachkriegszeit aufgewachsen. Auch ich bin glücklicherweise kein Kriegskind. Viele Jahrzehnte lief meist alles rund. Solche Epochen haben Seltenheitswert in der Menschheitsgeschichte. Die fürchterlichen Ereignisse kennen wir oft nur von Erzählungen unserer Eltern oder Großeltern. Von diesen Generationen können wir lernen, den Mut nicht sinken zu lassen. Wehklagen hilft nicht weiter.

Was kann man zudem lernen?

Lutz Peter Eklöh: Diese Krise bringt uns zur Reflexion, zur inneren Einkehr. Dadurch entstehen neue Perspektiven. Das bringt unsere Gesellschaft nach vorne.

Haben Sie als Optimist ein Leitmotto?

Lutz Peter Eklöh: Auch ein Optimist darf nachdenklich sein. Er muss es sogar. Dauergrinsen ist Quatsch. Siehe oben. Carpe diem, das ist die Devise dieser Zeit. Nutze den Tag. Und wie Goethe meinte: Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Denn das allein unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen. Wenn man diese Maxime richtig umsetzt, ist sie alles andere als eine Plattitüde.

Klingt gut; die Umsetzung indes fällt schwer.

Lutz Peter Eklöh: Nicht unbedingt. Wir erleben momentan eine neu gewonnene Muße. Zwar ist diese Ruhe verordnet, doch machen fast alle aus Überzeugung mit. Jetzt ist Zeit, sich selbst und seine Familie ganz anders kennenzulernen. Nutzen wir sie.

Was sehnen Sie persönlich am intensivsten herbei, sobald Normalität zurückkehrt?

Lutz Peter Eklöh: Das Singen im Chor. Bei mir daheim in Volksdorf treffen wir uns jeden Montag mit 60 bis 80 Personen. Der Name dieses Elternchors des Gymnasiums Buckhorn ist Programm: Monday’s Best. Unser Wiedersehen wird ein Freudenfest. Weil es dann aufwärtsgeht – in jeder Beziehung.