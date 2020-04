Zwei Bauarbeiter in Hafencity von Bauteilen schwer verletzt

Hamburg. Zwei Bauarbeiter sind auf einer Baustelle an der Zweibrückenstraße in der Hafencity von herabfallenden Bauteilen schwer verletzt worden. "Lasten haben sich von einem Baukran gelöst", sagte ein Feuerwehrsprecher am Montag. Ein Paket aus 20 bis 30 Schalbrettern, die von einem Kran versetzt wurden, seien vom Haken abgerissen. Sie haben einen Bauarbeiter unter sich begraben und einen weiteren seitlich getroffen und schwer verletzt.

Als die 30 Einsatzkräfte eintrafen, seien die beiden Männer bereits von den Lasten befreit gewesen. Sie konnten von zwei Notärzten angesprochen und versorgt werden, kamen aber aufgrund ihrer Verletzungen auf speziellen Vakuummatratzen ins Krankenhaus. Warum sich das Paket vom Kran löste, ist bislang noch nicht geklärt und wird von der Polizei ermittelt.