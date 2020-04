Kieler Studenten starten ihr Sommersemester im Online-Modus

Kiel. Wegen der Corona-Krise haben die Studenten der Kieler Christian-Albrechts-Universität (CAU) ihr Sommersemester am Montag via Internet gestartet. Der Unterricht wurde für unbestimmte Zeit weitgehend auf Online-Lehre umgestellt. Dies sei den fast 2000 Dozenten erstaunlich gut gelungen, sagte Uni-Vizepräsidentin Ilka Parchmann am Montag. Diese hätten rund 2000 Lehrmodule neu digital gestaltet.

"Kopfschmerzen bereiten uns aktuell noch die praktischen Lehrveranstaltungen, da dafür die entsprechenden Räumlichkeiten wie Labore, Bibliotheken oder Sportstätten nicht genutzt werden können", sagte Parchmann. Die Uni arbeite mit den anderen Hochschulen im Land und dem Wissenschaftsministerium an digitalen Alternativen.

Zum Sommersemester haben in Kiel 608 Studenten ihr Studium an der CAU aufgenommen, für 511 von ihnen ist es das erste Semester. Die anderen haben sich für ein höheres Fachsemester, ein Master- oder Promotionsstudium oder für ein Auslandssemester an der Uni eingeschrieben. Insgesamt hat die Hochschule aktuell etwa 25 300 Studenten. Im Sommersemester ist die Studentenzahl nach Angaben der Hochschule traditionell niedriger als im Wintersemester, weil viele dann ihr Studium abschließen.

Für die 64 Erstsemester bleibt die Kieler Muthesius Kunsthochschule bis zum 19. April geschlossen. Präsident Arne Zerbst begrüßte die Studienanfänger stattdessen mit einer Videobotschaft. Die Hochschule bleibe auch in Zeiten der Corona-Krise ein Ort der Freiheit, sagte er.