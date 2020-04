Philip Köster will Surflegende Björn Dunkerbeck überflügeln

Hamburg. Philip Köster will der erfolgreichste Windsurfer der Geschichte in der Disziplin Wellenreiten werden. "Björn Dunkerbeck hat sieben Wave-Titel, ich möchte schon ein paar mehr haben", sagte Köster am Wochenende im Interview von Sport1 über den Niederländer und seine eigenen Ziele. Der 26-jährige Köster, dessen Eltern von Hamburg nach Gran Canaria ausgewandert waren, hat bislang fünf WM-Triumphe in seiner Spezialdisziplin gefeiert.

Ob er schon in diesem Jahr nachlegen kann, ist fraglich. Köster glaubt, dass die gesamte Saison der gegenwärtigen Corona-Pandemie zum Opfer fallen könnte: "Ein großes Problem könnte das Reisen darstellen. Ich weiß nicht, wie sicher es sein wird, ob jeder zu den Events kommen kann."

Die Austragung des für Juli geplanten Weltcups in seiner spanischen Wahlheimat Gran Canaria steht auf der Kippe. "Ich denke, dass es sehr schlecht aussieht", sagte Köster: "Ich würde die Tour dieses Jahr sehr gerne haben, aber das könnte schwierig werden."